(Pocket-lint) - Apple heeft een ronde software-updates uitgebracht met daarin een prijsverhoging voor Apple Music en Apple TV+ (en vervolgens Apple One).

Zoals eerst gespot door 9to5Mac, heeft Apple de prijzen van Apple Music verhoogd naar 11 dollar per maand voor individuele plannen (omhoog van 10 dollar) in de VS. Of je kunt het krijgen voor 109 dollar per jaar. Het gezinsplan van Apple Music kost nu 17 dollar per maand, tegen 15 dollar. Voor Apple TV+ is de prijs gestegen van $5 per maand naar $7. De jaarprijs springt van $50 per jaar naar $69. Uiteraard gaan ook Apple's One-bundels in prijs omhoog. Voor een individueel plan betaal je 17 dollar per maand, in plaats van 15 dollar. Gezinsleden betalen nu 23 dollar per maand in plaats van 20 dollar.

Premier-klanten betalen 33 dollar per maand, in plaats van 30 dollar. De volledige specificatie van de nieuwe prijsniveaus is te vinden op de website van Apple.

In een verklaring zei Apple dat de prijswijzigingen van Apple Music "het gevolg zijn van een stijging van de licentiekosten, en dat artiesten en songwriters daardoor meer gaan verdienen". Het bedrijf legde ook uit dat Apple TV+ drie jaar geleden debuteerde voor "een zeer lage prijs" omdat het begon met "slechts een paar shows en films". Apple heeft de dienst sindsdien laten groeien en won dit jaar de prijs voor beste film bij de Oscars voor de film CODA.

Geschreven door Maggie Tillman.