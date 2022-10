Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple kondigde Fitness+ al in 2020 aan, maar toen het voor het eerst kwam had je een Apple Watch nodig om het te kunnen gebruiken. Dat is nu echter niet meer het geval: wie een iPhone heeft, kan nu gebruikmaken van de fitness-app met abonnement, ook als hij geen Apple Watch heeft.

Wie een Apple Watch heeft, kan de realtime meetgegevens nog steeds bekijken op zijn iPhone, iPad of Apple TV voor een gedetailleerder beeld, maar wie alleen een iPhone heeft, kan Fitness+ gebruiken en het zal bijdragen aan je Move-ring, die je ziet in de Fitness-app op je iPhone.

Naast de uitbreiding van de Fitness+ abonnementsdienst voor iPhone-gebruikers komt er een aantal nieuwe functies naar het platform, waaronder een Taylor Swift Artist Spotlight-serie met nummers van haar album Midnights.

Er worden ook drie nieuwe collecties gelanceerd, waaronder Totally '80s Cycling, Best Mindful Cooldowns for Athletes en 14-Day HIIT and Strength Challenge, en de Time to Walk workouts hebben een aantal nieuwe gasten, waaronder Hannah Waddingham, Meghan Trainor en Eileen M. Collins.

Er wordt ook een trainingsprogramma genaamd Yoga for Every Runner gelanceerd, met ultramarathonatleet Scott Jurek en Fitness+ Yoga-trainer Jessica Skye, dus er is genoeg te doen.

Apple Fitness+ kost € 9,99 per maand of € 79,99 per jaar als je in het Verenigd Koninkrijk woont, en € 9,99 per maand of € 79,99 per jaar in de VS. Je krijgt de dienst echter drie maanden gratis bij aankoop van een nieuwe iPhone, iPad of Apple TV. De dienst is ook inbegrepen in het Apple One Premier-plan en is beschikbaar in 21 landen.

Je moet iOS 16.1 draaien op een iPhone 8 of nieuwer om de nieuwste functies te krijgen. Open de Fitness-app op je iPhone en tik onderaan in het midden op het tabblad Fitness+ om toegang te krijgen tot Fitness+-content.

Geschreven door Britta O'Boyle.