Is er een rekenmachine app voor Apple iPad?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft lange tijd een merkwaardige blinde vlek gehad als het gaat om een bepaald veelgebruikt type app voor zijn razend populaire serie iPad-tablets.

Er is geen officiële rekenmachine op de iPads, kortom, een bizarre omissie die naar verluidt te wijten is aan het idee dat Apple op de een of andere manier wil innoveren of de concurrentie wil overtreffen als het de moeite neemt om een nieuwe app te maken.

Dat is een vreemde regel, gezien het nut van een rekenmachine en het feit dat innovatie er niet echt toe doet in de context van een werkbare app van dit type.

Maar als je je afvraagt hoe je eigenlijk berekeningen op je iPad kunt maken, dan hebben we een paar opties voor je.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Koop geen betaalde app!

We kunnen niet voor iedereen in de wereld spreken, maar de App Store is overspoeld met betaalde rekenmachine-apps.

Hoewel sommige van deze apps een mooi ontwerp of interessante functies hebben, zijn er zoveel manieren om snel en gratis berekeningen uit te voeren dat het volgens ons gewoon geen zin heeft om een van deze apps te kopen.

Bovendien, terwijl een paar misschien gerenommeerd zijn, zijn veel oplichters in vermomming, met waanzinnig dure abonnementen en in-app transacties die je kunnen verleiden tot het uitgeven van geld dat je absoluut beter elders kunt gebruiken.

Vraag Siri om je wiskunde te doen

Siri is misschien niet iets dat je elke dag gebruikt, of het kan een hulpmiddel zijn dat in je leven is ingebed - hoe dan ook, één ding kan super handig zijn voor een snelle uitdaging zoals een wiskundeprobleem.

Gebruik gewoon de "Hey Siri"-melding (tenzij je de slimme assistent helemaal hebt uitgeschakeld) om je wiskunde te vragen en je krijgt heel snel antwoord.

Gebruik Google in een browser

De reus die Google is, mag dan wel de concurrent van Apple zijn, maar je kunt ze tegen elkaar uitspelen door gewoon een browser op je iPhone te openen en naar Google te gaan.

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu op zoek bent naar een VPN om u online te beveiligen of geo-ontgrendelde sites, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Typ je wiskundige uitdrukking of probleem in, druk op zoeken, en je krijgt het antwoord gepresenteerd. Het mooiste is dat er een rekenmachine-interface onder staat voor verdere vragen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.