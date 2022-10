Gebruikers van de Apple Card krijgen ook een spaarrekening met hoog rendement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft vandaag een nieuwe toevoeging aan de Apple Card aangekondigd waarmee mensen hun Daily Cash op een hoogrentende Goldman Sachs Spaarrekening kunnen zetten.

Het nieuws betekent dat iedereen met een Apple Card zijn Daily Cash kan sparen en die beloningen kan verhogen door ze op de bijbehorende spaarrekening te zetten, aldus Apple via een persbericht.

Net als de Apple Card zelf wordt de spaarrekening ondersteund door Goldman Sachs, zodat Apple niet zelf de geldzaken regelt. In plaats daarvan kunnen mensen profiteren van de software en de functies aan de serverkant, waaronder de integratie van de Wallet-app. Als het eenmaal werkt, wordt alle Daily Cash die iemand ontvangt automatisch op die spaarrekening gestort, als hij daarvoor kiest. Anders kunnen ze het laten omzetten in Apple Cash in dezelfde Wallet-app.

Net als elke andere spaarrekening kunnen mensen volgens Apple ook hun eigen geld toevoegen. Geld kan worden toegevoegd via een gekoppelde bankrekening of met behulp van hun Apple Cash-saldo.

Apple merkt op dat zijn Apple Card-klanten 3 procent Daily Cash terug krijgen op aankopen die met Apple Pay worden gedaan bij Apple en andere winkeliers, waaronder Uber, Uber eats, Walgreens en meer. Apple moet nog bevestigen hoeveel rente mensen kunnen verwachten te verdienen, maar een standaard online spaarrekening via Goldman Sachs harkt 2,15 procent binnen, zodat Apple Card-klanten een goed uitgangspunt hebben.

Apple moet nog bevestigen wanneer de nieuwe spaarrekening live zal gaan; het zegt alleen dat het "binnenkort" zal gebeuren.

