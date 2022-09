Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple Pay Later komt mogelijk pas volgend jaar. De aangekondigde "koop nu, betaal later"-functie, waarmee in aanmerking komende klanten in de VS hun aankopen kunnen opsplitsen in vier gelijke betalingen over een periode van zes weken, wordt volgens een nieuw rapport uitgesteld tot 2023 vanwege technische uitdagingen.

Apple kondigde Apple Pay Later aan tijdens WWDC afgelopen zomer. Het zou een nieuwe functie zijn in iOS 16 - of een update daarvan. Apple Pay Live is echter nog steeds niet live. Verslaggever Mark Gurman heeft nu beweerd dat Apple Pay Later mogelijk in het voorjaar van 2023 wordt gelanceerd als onderdeel van een iOS 16.4-update. "Dit doet mij geloven dat het bedrijf niet helemaal zeker is wanneer Apple Pay Later klaar zal zijn voor lancering", schreef Gurman in zijn Power On Newsletter. "Mogelijk komt de functie pas in iOS 16.4 in de lente. Ik heb gehoord dat er vrij aanzienlijke technische en technische uitdagingen zijn geweest bij het uitrollen van de dienst, wat leidt tot de vertragingen."

Apple Pay Later wordt een functie in de Apple Wallet-app. Het zal beschikbaar zijn voor Apple Pay-gebruikers die online en in apps op de iPhone en iPad aankopen doen. Apple biedt gebruikers in wezen goedkope leningen op afbetaling aan. Dat gezegd hebbende, mensen zijn "onderworpen aan geschiktheidscontroles en goedkeuringen", en Apple heeft niet gespecificeerd wat de geschiktheidscontroles inhouden. Maar er zijn geen rentekosten wanneer u Apple Pay Later gebruikt, en er zijn geen kosten.

Voor meer informatie over hoe Apple Pay Later zal werken als het er is, zie Pocket-lint's gids: Wat is Apple Pay Later en hoe laat het je 'koop nu, betaal laag'?

Geschreven door Maggie Tillman.