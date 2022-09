Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple maakt binnenkort zijn Fitness+-dienst beschikbaar voor alle bezitters van een iPhone, ongeacht of ze ook een Apple Watch gebruiken of niet.

Momenteel is de dienst beperkt tot Apple Watch-dragers om workouts en activiteiten bij te houden, maar Apple plant een update voor release dit najaar waarmee alle iPhone-gebruikers in 21 landen zich kunnen abonneren en mee kunnen doen.

-

De volledige dienst zal beschikbaar zijn, die meer dan 3.000 studio-achtige lessen en meditaties omvat.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

Fitness+ zal ook volledig geïntegreerd zijn met de Fitness-app die met iOS 16 komt.

Het zal beschikbaar zijn om te streamen via iPhone, iPad en Apple TV.

Apple kondigde ook aan dat er op 12 september nieuwe afleveringen van Time to Walk zullen verschijnen. De audio-ervaring voor Apple Watch is bedoeld om gebruikers aan te moedigen vaker te gaan wandelen en heeft de afgelopen jaren al meer dan 58 prominente gasten aan het woord gelaten.

Tot de nieuwe gasten die binnenkort op de dienst te horen zullen zijn, behoren actrice Regina Hall (Scary Movie), Paralympisch medaillewinnaar Ade Adepitan en Meghan Trainor, de bekroonde zangeres achter de enorme hit "All About That Bass".

Nieuwe afleveringen worden ook toegevoegd aan Time to Run, de audio-runervaring van Apple voor Watch.

Apple Fitness+ kost $ 9,99 per maand in de VS, £ 9,99 in het Verenigd Koninkrijk en € 9,99 in Centraal-Europa.

Er zijn bundelaanbiedingen en andere plannen beschikbaar , waarover je hier meer kunt lezen.

Geschreven door Rik Henderson.