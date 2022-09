Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wanneer u op uw Apple-apparaat een familiegroep instelt of zich bij een familiegroep aansluit, wordt automatisch een gedeeld familiealbum gemaakt in de Foto's-app op de apparaten van alle gezinsleden.

Iedereen in het gezin kan foto's en video's aan dit album toevoegen. Ze kunnen ook commentaar geven en een melding krijgen als er iets nieuws is toegevoegd. Dit is handig als je net kerst hebt gevierd of op vakantie bent geweest en je de momenten en herinneringen die je hebt vastgelegd met iedereen wilt delen. Maar in plaats van een album op Facebook of een multi-post op Instagram met een select aantal foto's te maken, kun je al je foto's en video's direct delen met je familieleden via een Gedeeld familiealbum. Op die manier kunnen ze zelf kiezen welke ze willen gebruiken en op sociale media plaatsen als ze dat willen.

Weet je niet hoe het Gedeelde familiealbum werkt op iPhone, iPad en Mac? Geen zorgen. Pocket-lint heeft het hieronder allemaal makkelijk te begrijpen gemaakt.

Voordat we ingaan op hoe je foto's kunt vinden en toevoegen en verwijderen aan je gedeelde familiealbum, moet je ervoor zorgen dat je een familiegroep hebt ingesteld of lid bent van een familiegroep en dat je iCloud Shared Albums hebt ingeschakeld. Dit is een eenmalig iets.

Eén volwassene in het gezin - een gezinsorganisator - kan vanaf zijn iPhone, iPad of Mac Gezinsdeling voor de groep instellen. De gezinsorganisator betaalt voor de aankopen van de gezinsleden en moet een geldige betaalmethode in zijn bestand hebben.

Op uw iPhone of iPad: Ga naar Instellingen > Tik op uw naam > Tik op Gezinsdeling en tik vervolgens op Uw gezin instellen. Volg de instructies op het scherm

Ga naar Instellingen > Tik op uw naam > Tik op Gezinsdeling en tik vervolgens op Uw gezin instellen. Volg de instructies op het scherm Op uw Mac: Kies Apple-menu > Systeemvoorkeuren en klik vervolgens op Gezinsdeling. Bevestig de Apple ID die u wilt gebruiken voor Gezinsdeling.

Wilt u zich aansluiten bij een bestaande familiegroep? Kijk op de ondersteuningspagina van Apple voor tips over hoe u lid kunt worden.

Als u foto's aan een gedeeld familiealbum wilt toevoegen, moet u ervoor zorgen dat iCloud Shared Albums is ingeschakeld op uw apparaat. Op een iPhone gaat u naar Instellingen > Uw naam > iCloud > Foto's en schakelt u vervolgens Gedeelde albums in.

Als u wilt zien wat uw familieleden hebben toegevoegd aan het gedeelde familiealbum, opent u de Foto's-app op uw iPhone, iPad of Mac en gaat u naar de Gedeelde sectie.

Start de Foto's-app op je iPhone of iPad. Tik op het tabblad Albums. Scroll naar beneden naar de gedeelde albums en selecteer het gedeelde familiealbum. Zie je ze niet? Tik op Bekijk alles en blader totdat je het vindt.

Start Foto's op je Mac. Klik in het Gedeelde gedeelte van de zijbalk op Gedeelde Albums. Selecteer het Gedeelde familiealbum.

Wanneer u foto's wilt toevoegen aan het Gedeelde familiealbum, zult u blij zijn te weten dat het veel lijkt op de manier waarop u foto's en video's toevoegt aan een normaal album op uw apparaat.

Start de app Foto's op je iPhone of iPad. Tik op het tabblad Albums. Scroll omlaag naar de Gedeelde albums en selecteer het Gedeelde familiealbum. Zie je het niet? Tik op Bekijk alles en blader totdat je het vindt. Tik op het plusteken. Tik op de foto's en video's die je wilt toevoegen. Tik op Gereed in de bovenhoek. Typ een beschrijving als je wilt en tik op Post in het volgende venster.

Start de Foto's-app op je Mac. Klik op de foto's die u wilt delen met uw familie. Shift-klik of Command-klik om meerdere foto's te selecteren. Klik op de knop Delen rechtsboven in het venster (vak met een pijl). Klik op Gedeelde albums. Klik op Familie.

Als u een foto of video in uw gedeelde familiealbum wilt verwijderen, is dat eenvoudig - in feite kan elk familielid op elk gewenst moment inhoud uit het album verwijderen.

Start de Foto's-app op je iPhone of iPad. Tik op het tabblad Albums. Scroll omlaag naar het gedeelte Gedeelde albums en selecteer het Gedeelde familiealbum. ( Zie je ze niet? Tik op Bekijk alles en blader totdat je het album vindt. Tik op Selecteer in de bovenhoek. Tik op de foto's of video's die u wilt verwijderen. Tik op het pictogram Prullenbak in de benedenhoek. Tik op Foto's verwijderen om te bevestigen dat u de geselecteerde foto's wilt verwijderen.

Start het programma Foto's op uw Mac. Klik op Gedeelde albums in de zijbalk. Selecteer het gedeelde familiealbum. Selecteer de foto's die u wilt verwijderen. Druk op de Delete-toets op je toetsenbord. Klik op Verwijderen om te bevestigen dat u de foto wilt verwijderen uit het gedeelde familiealbum.

Apple heeft een ondersteuningspagina voor Gedeelde albums in het algemeen als u meer instructies of informatie nodig hebt.

Geschreven door Maggie Tillman.