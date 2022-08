Hoe start je snel een stemopname op je iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Stel, u bevindt zich in een situatie waarin u snel een spraaknotitie op uw iPhone wilt kunnen opnemen. Misschien ben je een journalist tijdens een interview. Of een student in een klas. Wat de reden ook mag zijn, je wilt geen onhandig proces en je wilt dat het snel en gemakkelijk gaat. Wij hebben u. Hier is de snelste manier om een spraaknotitie op te nemen.

In stap 1 hieronder is er een kleine instelling nodig voordat u snel kunt beginnen met spraakopname op een iPhone. Het is een eenmalig iets, en als het eenmaal gedaan is, kun je naar stap 2 gaan. Met andere woorden, je hoeft het niet elke keer opnieuw in te stellen.

-

Je hoeft dit niet elke keer te doen, maar om een spraaknotitie op je telefoon op te nemen, heb je een app nodig die een functie voor audio-opname biedt. Hoewel de App Store van Apple vol staat met spraaknotitie-apps van andere fabrikanten, is de ingebouwde app Voice Memos van Apple heel gebruiksvriendelijk. Het is een ingebouwde app die helemaal gratis is om te gebruiken. Als je de app om wat voor reden dan ook hebt verwijderd, kun je hem kosteloos opnieuw installeren in de Apple App Store.

Ook dit hoef je niet elke keer te doen, maar als je de spraakmemo's-app toevoegt aan je Control Centre, kun je er voortaan elke dag snel bij. Het Control Centre geeft je direct toegang tot de dingen die je het meest doet. Je kunt het Control Centre gebruiken om snel een foto te maken, Wi-Fi in te schakelen of, in dit geval, snel een audio-opname te starten.

Als je de app Spraakmemo's wilt toevoegen, duik je in Instellingen:

Open de app Instellingen. Scroll omlaag naar Control Centre en selecteer het. Zoek in het deelvenster Control Centre naar Gesproken memo's en tik op de groene + knop om deze toe te voegen. Sleep Spraakmemo's naar het gebied 'Inbegrepen besturingselementen' om aan te geven waar je het wilt laten verschijnen.

Nu je de app Spraakmemo's aan je Control Centre hebt toegevoegd, kun je op elk moment dat je een spraaknotitie wilt maken, dit doen door drie keer op je iPhone te tikken.

Als je iPhone open en ontgrendeld is, veeg je naar beneden vanaf de rechterbovenhoek van je scherm. Hiermee opent u Control Centre. Zoek het icoon voor Gesproken memo's (golfvormsymbool). Tik erop om te selecteren. Druk op de grote rode opnameknop om te beginnen met het opnemen van uw spraaknotitie. Tik op de stopknop (bloksymbool) om te stoppen met het opnemen van je spraaknotitie. Vervolgens zie je de opname in het deelvenster Alle opnames. Druk op afspelen om het terug te beluisteren.

Of tik op het ... symbool in de hoek om de opname te bewerken of te delen.

En dat is het! U hebt in een mum van tijd een spraaknotitie opgenomen. Graag gedaan.

Ga naar de Apple-ondersteuningshub voor spraakmemo's voor meer informatie over de app.

Geschreven door Maggie Tillman.