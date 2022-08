Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Acteur Tom Hanks heeft een triviaspel voor iPhone-, iPad-, Mac- en Apple TV-gebruikers gelanceerd met de naam Hanx 101 Trivia.

Hanx 101 Trivia is ontwikkeld door de onafhankelijke gamestudio BlueLine Studios en laat je je kennis testen in verschillende categorieën en spelmodi.

Het spel, dat op vrijdag 2 september 2022 van start gaat, wordt verteld door Hanks en bevat een eerste reeks van zo'n 58.000 vragen. De categorieën omvatten geschiedenis, wetenschap, aardrijkskunde, eten, kunst, zaken en technologie, en het doel is om de ultieme trivia-meester te worden. "Speel, leer, doe mee en word een trivia-meester met 'Hanx 101 Trivia', gemaakt en ontwikkeld in samenwerking met acteur en filmmaker Tom Hanks", aldus Apple bij de aankondiging van het spel.

Hanks is naar verluidt een trivia-liefhebber en heeft zich speciaal toegelegd op het maken van het nieuwe spel, dat exclusief zal verschijnen op de abonnementsdienst Arcade van Apple. (Bekijk de gastrol van Hanks in Stephen Colbert's segment"Big Questions With Even Bigger Stars". Het is de eerste game die de Oscarwinnende acteur, producent en regisseur heeft gemaakt, hoewel hij in 2014 wel een typemachine-app heeft gemaakt, Hanx Writer. (Hij is ook een verzamelaar van typemachines, die er meer dan 250 heeft).

Apple Arcade lanceerde in september 2019 en bevat nu meer dan 200 titels, die beschikbaar zijn zonder advertenties of in-app-aankopen. Arcade kost $ 4,99 per maand (of $ 49,99 per jaar) in de VS. Abonnees kunnen Hanx 101 Trivia spelen via hun Apple Arcade-abonnement op iPhones, iPads, Macs en Apple TV-apparaten. In het spel kun je solo spelen, maar ook in een competitieve head-to-head modus. Je kunt ook een team vormen voor triviacompetities.

Geschreven door Maggie Tillman.