(Pocket-lint) - De volgende grote update van het besturingssysteem voor de iPhone, iOS 16, zal verschillende upgrades introduceren in de Berichten-app van Apple, zoals de mogelijkheid om iMessages te bewerken en iMessages te unsend-berichten.

Deze functies zijn al te testen in de gratis publieke en ontwikkelaarsbèta's van iOS 16. Uiteindelijk worden ze hopelijk officieel gelanceerd met de stabielere release van iOS 16 die dit najaar uitkomt. Tot die tijd kun je hier lezen hoe de nieuwe wijzigingen in de Berichten-app werken voor degenen die de iOS 16-bèta gebruiken. Als je de bèta nu op je iPhone wilt krijgen en het zelf wilt proberen, kun je meer te weten komen over hoe je het installeert in Pocket-lint's aparte gids.

De mogelijkheid om iMessages te verwijderen is alleen beschikbaar voor gebruikers met iOS 16, dat momenteel beschikbaar is als gratis publieke of betaalde ontwikkelaarsbèta.

Open de Berichten-app terwijl u iOS 16 op uw iPhone gebruikt. Zoek het specifieke tekstbericht dat je wilt verwijderen. Druk lang op het bericht. Tik op Verzenden ongedaan maken. Je kunt dit alleen doen binnen twee minuten na het verzenden van een bericht. Als je op Verzenden ongedaan maken tikt, zie je een kleine animatie, en daarna verdwijnt het bericht. Degene die het oorspronkelijke bericht heeft ontvangen, krijgt een melding in de thread dat er een bericht onverzonden is.

Apple waarschuwt dat als je een iM-bericht aan iemand met iOS 15 of ouder ongedaan wilt maken, die persoon het bericht mogelijk toch nog kan zien. Hetzelfde geldt als de ontvanger geen apparaat met iOS 16 gebruikt. Je moet er ook rekening mee houden dat iedereen aan wie je een iM-bericht stuurt, het bericht per ongeluk kan zien voordat je het hebt verwijderd, vooral als hij of zij het bericht eerst bekijkt of er een melding van krijgt.

De mogelijkheid om iMessages te bewerken is alleen beschikbaar voor gebruikers met iOS 16, dat momenteel beschikbaar is als gratis openbare of betaalde ontwikkelaarsbèta.

Terwijl u iOS 16 op uw iPhone gebruikt, opent u de Berichten-app. Zoek het specifieke tekstbericht dat je wilt bewerken. Druk lang op het bericht. Kies Bewerken. Je kunt dit alleen doen binnen 15 minuten na het versturen van een bericht.

Je bent ook beperkt tot slechts vijf bewerkingen. Typ uw wijzigingen en tik op het vinkje. U ziet nu de bewerkte tekst gemarkeerd met "Bewerkt" naast de leesbevestiging.

Bekijk Pocket-lint's diepgaande gids over iOS 16 voor meer details over de aankomende update van het besturingssysteem, inclusief wanneer het officieel beschikbaar zal zijn om te installeren en te draaien op je belangrijkste iPhone.

Geschreven door Maggie Tillman.