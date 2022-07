Routes met meerdere stops gebruiken in Apple Maps en iOS 16

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple voegt met iOS 16 eindelijk multi-stop routing toe aan zijn Kaarten-app, wat betekent dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om meer dan alleen een startpunt en een bestemming toe te voegen.

Zoals blijkt uit de publieke bètaversie van de aankomende smartphone-software, ondersteunt Apple Maps nu tot 15 haltes van tevoren en kunnen routes automatisch worden gesynchroniseerd van Mac naar iPhone.

Niet alleen meerdere stopplaatsen kunnen vooraf worden bekeken en gevolgd, maar Apple voegt ook transit-informatie toe. Als je met het openbaar vervoer reist, betekent dit dat je vanuit de Kaarten-app de tarieven kunt zien en zelfs transitkaarten in Wallet kunt bekijken en opwaarderen.

Maar hoe gebruik je eigenlijk de belangrijkste toevoeging hier? Nou, in ieder geval op basis van de huidige pre-release van iOS 16, hier is hoe je meerdere haltes toevoegt aan je route op Apple Maps.

Open Apple Maps

Voeg je startpunt en bestemming toe

Tik onder het tabblad Routebeschrijving op 'Stop toevoegen' en voeg de locatiegegevens toe

Deze halte wordt dan onderaan uw lijst toegevoegd - verplaats hem door het pictogram met de drie lijnen ingedrukt te houden en hem naar de juiste positie te slepen

Als u besluit een halte uit uw routeplan te verwijderen, veegt u gewoon naar links

Zoals u kunt verwachten, zal de kaart elke keer dat u een nieuwe stop toevoegt veranderen - net zoals in Google Maps - en zal ook informatie bevatten over de geschatte reistijden tussen elke stop die u hebt toegevoegd.

Geschreven door Conor Allison.