(Pocket-lint) - Hydrow, dat de originele Hydrow en de Hydrow Wave roeimachines maakt, ondersteunt Apple Health. Je hoeft de twee alleen maar met elkaar te verbinden.

Ook: Hoe je Hydrow, Apple Watch en Apple Fitness koppelt

Wanneer je Hydrow koppelt aan Apple Health, kan de iOS-app van Hydrow je workouts automatisch synchroniseren, zodat ze beschikbaar zijn in je dagelijkse activiteiten van Apple Health. Deze functie stelt u in staat om al uw gegevens op één plek te zien (en helpt u uw ringen te sluiten als u de Apple Watch gebruikt). Uw trainingsduur en uw hartslag- en caloriegegevens kunnen worden gedeeld voor al uw Hydrow-workouts.

U moet de Hydrow app verbinden met Apple Health. Wanneer u de nieuwste versie van de iOS-app van Hydrow opent, wordt u gevraagd om uw Hydrow te verbinden met Apple Health. Zodra u dat doet, en vervolgens de Hydrow app opent na uw workout, zullen uw gegevens automatisch worden gedeeld met Apple Health.

Open de Hydrow app op je telefoon. Selecteer Profiel. Selecteer het Instellingen tandwiel icoon. Selecteer Verbindingen. Naast Verbinden met Apple Health, selecteer Instellen. Selecteer Toestaan in de rechterbovenhoek. Selecteer Alles inschakelen of schakel bepaalde gegevens in om te delen. Selecteer OK. Selecteer Gereed.

Zodra u uw Hydrow workout heeft voltooid, zullen uw workout duurgegevens, hartslaggegevens en caloriegegevens (als u toestemming heeft gegeven tijdens het instellen) naar Apple Health worden verzonden de volgende keer dat u de iOS app opent. Workouts zullen worden geclassificeerd als "Roeien" of "Overig" in Apple Health.

Lees Hydrow's blog post over de integratie met Apple Health voor meer details, of kijk op deze Hydrow support pagina voor meer specifieke instructies.

Geschreven door Maggie Tillman.