(Pocket-lint) - Apple heeft zich met Apple Pay Later op de "koop nu, betaal later"-markt gestort en komt daarmee in concurrentie met bestaande concurrenten als Affirm en Klarna.

Met Apple Pay Later kun je afrekenen bij elke winkel, app of site die Apple Pay ondersteunt en de kosten van je aankoop verdelen over vier betalingen. Hier is alles wat je moet weten over Apple Pay Later, inclusief wanneer je het kunt gaan gebruiken om je volgende grote aankoop te doen.

Apple Pay Later is een "koop nu, betaal later"-functie in Apple Pay. Hiermee kunt u de kosten van een aankoop die u met Apple Pay doet, verdelen over vier betalingen binnen zes weken.

Apple Pay Later is overal beschikbaar waar Apple Pay wordt geaccepteerd. Met het contactloze betaalsysteem kun je in fysieke winkels en in mobiele apps en op internet aankopen doen vanaf je iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Apple Pay is een belangrijk onderdeel van Wallet, de mobiele app waarin je digitale versies van je creditcards, betaalpassen en zelfs de Apple Card opslaat, zodat je kunt afrekenen met Apple Pay en Apple Pay Later.

Als je op de website of in de app van een winkel kunt afrekenen met Apple Pay, kun je Apple Pay Later gebruiken om je aankoop te doen en er later voor te betalen zonder extra kosten. Voor ontwikkelaars en winkeliers is er geen integratie nodig met Apple Pay Later. Het werkt gewoon met de standaard Apple Pay-implementatie, aldus Apple.

Als je bij een winkel afrekent, krijg je de optie om met Apple Pay af te rekenen als de winkel het contactloze betaalsysteem van Apple ondersteunt.

Als u Apple Pay gebruikt, wordt u gevraagd om uw identiteit te verifiëren op uw Apple-apparaat via Touch ID of Face ID. Na verificatie wordt u gevraagd of u uw aankoop volledig wilt betalen of later wilt betalen. Als u later betalen kiest, ziet u hoeveel u vandaag moet betalen en hoeveel u elke twee weken moet betalen.

Aankomende betalingen worden beheerd via de Apple Wallet-app. Hier kunt u zien wat u wanneer verschuldigd bent.

Nadat je je bestelling hebt geplaatst, biedt Apple Pay de mogelijkheid om je bestelling te volgen, zodat winkels je direct in Apple Wallet gedetailleerde ontvangst- en traceergegevens kunnen geven. Apple zegt dat Apple Pay-ordertracking vanaf Shopify bij "miljoenen winkeliers" via e-commerceplatforms zal worden aangeboden.

Nee. Apple zegt dat er geen rentekosten zijn als je Apple Pay Later gebruikt.

Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan Apple Pay Later-aankopen.

Met Apple Pay Later biedt Apple in feite leningen op afbetaling aan tegen nul procent rente. Volgens het bedrijf zijn die "afhankelijk van geschiktheidscontroles en goedkeuringen". Het bedrijf heeft niet gespecificeerd wat de kredietwaardigheidscontroles inhouden, maar Pocket-lint zal deze gids bijwerken zodra er meer informatie over Apple Pay Later beschikbaar is.

Apple Pay Later is een nieuwe functie in iOS 16. De publieke bèta van die gratis software-update wordt deze zomer verwacht, gevolgd door een officiële uitrol in het najaar.

Geschreven door Maggie Tillman.