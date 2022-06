Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens de WWDC in juni 2022 kondigde Apple een nieuwe privacy-functie aan, genaamd Safety Check, die bedoeld is om je te helpen snel de toegang van anderen tot je locatie en informatie uit te schakelen. Het bedrijf pitched het als een veiligheidshulpmiddel voor gebruikers die proberen te ontsnappen aan mishandelende relaties. Dit is wat je moet weten over de veiligheidscontrole.

Apple heeft iOS, het besturingssysteem van de iPhone, de afgelopen jaren voorzien van verschillende privacy-functies, en de nieuwste is een nieuwe tool - Safety Check - die wordt geleverd met de iOS 16 software-update. Met Safety Check kun je in een noodsituatie gemakkelijk en snel onder meer het delen van je locatie uitschakelen. Veel mensen delen wachtwoorden en toegang tot hun apparaten met hun partner. Maar in mishandelende relaties, zoals Apple tijdens WWDC 2022 opmerkte, kan dit je veiligheid in gevaar brengen en het moeilijker voor je maken om hulp te krijgen.

Apple heeft samengewerkt met Amerikaanse organisaties die slachtoffers van huiselijk en intiem partnergeweld ondersteunen, zoals het National Network to End Domestic Violence, het National Center for Victims of Crime en WESNET (The Women's Services Network). Het resultaat van deze gesprekken is de Veiligheidscontrole, een nieuw onderdeel in de Instellingen-app waar je snel de toegang die je anderen hebt gegeven kunt controleren en terugzetten. "Hierdoor kunnen mensen in misbruiksituaties snel de toegang van misbruikers tot hun gegevens en locatie intrekken", aldus Apple.

De belangrijkste functies van Safety Check:

Stopt met het delen van locatie met anderen via Zoek mijn app

Zet de systeemprivacytoestemming voor alle apps terug

Meldt je af van iCloud op al je andere apparaten

U kunt de Veiligheidscontrole openen in de app Instellingen. Wanneer u Veiligheidscontrole opent, ziet u twee opties:

Noodreset: Onmiddellijk de toegang resetten voor alle personen en apps, en de beveiliging van uw account herzien.

Onmiddellijk de toegang resetten voor alle personen en apps, en de beveiliging van uw account herzien. Delen en toegang beheren: Aanpassen welke mensen en apps toegang hebben tot uw informatie, en de beveiliging van uw account bekijken.

Selecteer de eerste optie, Noodreset, als u zich in een noodsituatie bevindt en snel de toegang van anderen tot uw informatie, inclusief uw locatie, wilt intrekken. De tweede optie, Delen en toegang beheren, is voor als je tijd hebt om te bekijken aan wie je toegang hebt gegeven, en je kunt controleren welke machtigingen je aan bepaalde apps hebt gegeven.

Als u in de Veiligheidscontrole een noodreset selecteert, zal Apple niemand op de hoogte stellen van het feit dat u niet meer met hen deelt, maar ze kunnen wel merken dat het delen is gestopt. Apple zal u waarschuwen dat u niet meer met alle mensen deelt en zal de toegang tot delen van alle apps intrekken. Ook wordt het wachtwoord van uw Apple ID gewijzigd en wordt u gevraagd de beveiliging van uw account te controleren.

Ja. De veiligheidscontrole beschermt de toegang tot je berichten door je te helpen je af te melden bij iCloud op al je andere apparaten, en beperkt Berichten en FaceTime tot het apparaat dat je in je hand hebt.

Veiligheidscontrole is een nieuwe functie in iOS 16, een gratis software-update die dit najaar voor de iPhone beschikbaar komt. De publieke bèta voor iOS 16 verschijnt deze zomer, zodat iedereen hem kan testen.

