(Pocket-lint) - Tijdens de bespreking van de Safari-browserupdates op het WWDC in juni 2022 kondigde Apple een nieuwe beveiligingsfunctie aan, Passkeys genaamd, die bedoeld is om op meerdere platforms te werken. Apple zegt samen te werken met ontwikkelaars, de FIDO-alliantie en industriepartners als Microsoft en Google om een toekomst zonder wachtwoorden te creëren - en Passkeys is, nou ja, de sleutel tot die visie. Hier is alles wat je moet weten over het nieuwe wachtwoord, inclusief hoe het precies wachtwoorden voorgoed zou kunnen vervangen.

Tijdens zijn keynote op WWDC 2022 zei Apple dat het "heeft geholpen bij het maken van een inlogcode van de volgende generatie die veiliger en gebruiksvriendelijker is en als doel heeft wachtwoorden te vervangen".

Passkeys zijn een soort legitimatiebewijs dat gebruik maakt van "cryptografische technieken". Het maakt in principe gebruik van de biometrische functies die in je Apple-apparaten zijn ingebouwd - zoals Touch ID of Face ID - om je online accounts veilig te houden. In een demo liet Apple zien hoe je snel een wachtwoord kunt aanmaken en gebruiken met Touch ID of Face ID op je Apple-apparaat. Als je een app of website gebruikt die Apple Passkeys ondersteunt, kun je een account aanmaken en inloggen bij die diensten met alleen je duimafdruk of gezicht. Het enige wat je hoeft te doen is authenticeren, en je bent klaar.

Tijdens de demonstratie van de wachtwoordloze technologie liet Apple zien hoe Passkeys worden opgeslagen in de iCloud-sleutelhanger en werken op Mac, iPhone, iPad en Apple TV met end-to-endversleuteling. Je kunt je zelfs met een iPhone of iPad aanmelden bij websites en apps op apparaten die niet van Apple zijn. Het enige wat je hoeft te doen, is een QR-code scannen en Touch ID of Face ID gebruiken om je te verifiëren.

Apple zegt dat wanneer gebruikers een passkey aanmaken, er een unieke digitale sleutel wordt aangemaakt die alleen werkt voor de site waarvoor hij is aangemaakt. Passkeys zijn gebaseerd op de Web Authentication API (WebAuthn).

Dit is een standaard die public-key cryptografie gebruikt in plaats van wachtwoorden om gebruikers te authenticeren voor websites en toepassingen. Ze worden op het apparaat opgeslagen in plaats van op een webserver. Het is ook een wachtwoordvervanger die Touch ID of Face ID gebruikt voor biometrische verificatie. Dus in plaats van een lang wachtwoord in te voeren, wordt je gevraagd om je te verifiëren via Touch ID of Face ID.

Daardoor kan een wachtwoord volgens het bedrijf niet worden gephisht, omdat het wachtwoord je Apple-apparaten nooit verlaat. Hackers kunnen je ook niet verleiden tot het delen van een wachtwoord op een nepwebsite en ze kunnen ook niet uitlekken, omdat er niets op een webserver wordt bewaard. Passkeys werken in apps en worden veilig gesynchroniseerd tussen Apple apparaten via iCloud Sleutelhanger.

Je kunt Passkeys gebruiken om in te loggen bij apps en websites vanaf je Mac, iPhone, iPad, Apple TV en zelfs niet-Apple-apparaten.

Op je Mac kun je je met een Passkey aanmelden met je Touch ID of Face ID.

kun je je met een Passkey aanmelden met je Touch ID of Face ID. Op je iPhone kun je je aanmelden met een wachtwoord en je Touch ID of Face ID gebruiken.

kun je je aanmelden met een wachtwoord en je Touch ID of Face ID gebruiken. Op uw iPad kunt u zich aanmelden met een wachtwoord en uw Touch ID of Face ID gebruiken.

kunt u zich aanmelden met een wachtwoord en uw Touch ID of Face ID gebruiken. Opje Apple TV en niet-Apple-apparaten kun je je met je iPhone of iPad aanmelden met een wachtwoord! Volgens Apple kun je je aanmelden bij een app of website door een QR-code te scannen en vervolgens te authenticeren met Touch ID of Face ID.

Houd in gedachten dat Google en Microsoft in mei 2022 hebben aangekondigd hun krachten te bundelen met die van Apple om de ondersteuning voor wachtwoordloze logins uit te breiden over mobiel, desktop en browsers. Alle drie de bedrijven hebben gezegd dat ze ernaar streven om de nieuwe wachtwoordloze authenticatiestandaard - opgesteld door de FIDO Alliance en het World Wide Web Consortium - binnen het komende jaar te ondersteunen.

De Passkeys werden aangekondigd tijdens een Safari-demonstratie als onderdeel van de aankondiging van macOS Ventura, een grote update van het besturingssysteem voor de Mac. Die komt deze zomer in bèta beschikbaar, gevolgd door een openbare uitrol later dat jaar. Op dat moment zullen de Passkeys waarschijnlijk ook beschikbaar zijn voor Mac gebruikers. iOS 16 en iPadOS 16 zullen de Passkeys waarschijnlijk ook naar de iPhone en iPad brengen. De beta-releases van deze komende software-updates zijn ook gepland voor deze zomer, en de definitieve versies zullen waarschijnlijk in de herfst van 2022 beschikbaar komen voor consumenten.

