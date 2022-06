Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple brengt nieuwe functies naar de iPhone wanneer het later dit jaar iOS 16 lanceert, waaronder een aantal belangrijke nieuwe opties in Apple Pay.

Apple Pay Later stelt klanten bijvoorbeeld in staat om aankopen op te splitsen in vier termijnen, zonder kosten en zonder rente - vergelijkbaar met de betaling in termijnen bij PayPal en op de retailsites van Amazon.

Het is nog niet duidelijk of dit in eerste instantie alleen in de VS beschikbaar zal zijn, of dat het ook in andere regio's zal worden gelanceerd, maar het klinkt in ieder geval als een functie die veel gebruikt zal worden.

Daarnaast heeft Apple tijdens WWDC aangekondigd dat zijn Tap to Pay-functie later deze maand in de staat zal worden gelanceerd.

Daarmee kunnen winkels contactloze betalingen direct op een iPhone accepteren. Ze hoeven dan geen aparte contactloze betaalautomaat te hebben.

Grote en kleine winkels, zelfs marktkooplieden, kunnen hiervan gebruik maken. En het zal zelfs contactloze betaalkaarten accepteren.

Er komen de komende maanden nog veel meer nieuwe functies naar iOS, zoals een nieuw vergrendelscherm en de mogelijkheid om berichten te bewerken en op te roepen.

Geschreven door Rik Henderson.