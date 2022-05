Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Maps heeft een lange weg afgelegd sinds de lancering in 2012. Met een decennium onder de riem en een aantal grote verbeteringen door de jaren heen, is er nu zeker een argument voor Apple-gebruikers om te kiezen voor Apple Maps boven een alternatief als Google Maps, gezien de integratie met de rest van Apple's ecosysteem.

Er zijn ook een aantal geweldige tips en trucs binnen Apple Maps die je helpen er het meeste uit te halen. Hier zijn 14 van onze favorieten.

Apple Maps heeft een functie die Gidsen heet. Je plant bijvoorbeeld een dagtrip naar Londen en je wilt zeker weten dat je een aantal plaatsen bezoekt, of het nu een bezienswaardigheid, bar, restaurant of park is.

Je kunt binnen Apple Maps je eigen gids maken om je te helpen je reis te organiseren.

Zoek een plaats > Veeg omhoog vanaf de kaart onderaan > Tik op de gidsknop > Nieuwe gids > Geef uw gids een naam > Maken.

Zodra u uw gids hebt gemaakt, kunt u verder zoeken naar andere plaatsen en ze aan uw gids toevoegen door van de onderkant naar boven te vegen, op de gidsknop te tikken en uw gids in de lijst te selecteren.

Als u op uw gemaakte gids tikt, krijgt u een lijst te zien van de plaatsen die u erin hebt gezet, met wat nuttige informatie over elke plaats, zoals openingstijden. U kunt ook sorteren op Datum Toegevoegd, Naam en Afstand.

Als u uw gids wilt bekijken of bewerken, veegt u omhoog vanaf de onderkant van de zoekbalk in Apple Maps en scrolt u tot u Mijn gidsen bereikt. Tik op uw gids en tik op Bewerken in de linkerbenedenhoek. Het is ook mogelijk om je gids vanaf hier te delen, zodat iedereen die de gidslink heeft de inhoud ervan kan zien.

Als je niet je eigen gids wilt samenstellen, heeft Apple Maps ook een reeks gidsen die door verschillende organisaties zijn samengesteld, zoals Lonely Planet, Culture Whisper en TimeOut, om er maar een paar te noemen.

Om de samengestelde gidsen te bekijken, veeg je omhoog vanaf de zoekbalk onder aan je scherm en scroll je tot je bij Guides We Love komt. Je kunt dan door de door Apple geselecteerde gidsen scrollen, of je kunt op Explore Guides tikken en filteren op de verschillende categorieën, zoals Eten en drinken, Dingen om te doen en Uitgaan.

Zodra u een gids hebt gekozen om te bekijken, kunt u op de "+" naast elke plaats drukken om deze toe te voegen aan een nieuwe gids of een bestaande gids die u al bent begonnen.

Apple Maps heeft een functie met de naam Look Around die op dezelfde manier werkt als Street View in Google Maps.

Telkens wanneer u het verrekijkerpictogram in de linkerbenedenhoek van een kaart ziet, kunt u erop tikken om een pop-up boven aan de kaart te laten verschijnen waarmee u kunt zien hoe de locatie er in het echt uitziet.

De pop-up beslaat standaard alleen de bovenste helft van je scherm, maar als je op de pijlen in de linkerbovenhoek van de pop-up tikt, breidt hij zich uit tot je hele scherm. Je kunt ook je vinger over de pop-up bewegen om, nou ja, rond te kijken.

Met Apple Maps kun je je ETA delen, zodat iemand die je ontmoet gemakkelijk realtime updates krijgt over hoe laat je aankomt. Ze kunnen je positie niet volgen, maar ze krijgen wel updates als je niet op schema ligt.

Om je ETA te delen, start je de routebeschrijving naar de plaats waar je naartoe gaat en druk je op go. Onderaan op je scherm zie je je aankomsttijd, de tijd die de reis in beslag zal nemen en het aantal kilometers.

Er is een grijze pijl aan de rechterkant van deze informatie, tik hierop om het menu uit te breiden en tik vervolgens op ETA delen. De persoon met wie u uw ETA wilt delen kan in de lijst met contacten staan, zo niet, tik dan op Open Contacten en selecteer de persoon met wie u uw ETA wilt delen uit de lijst.

Apple Maps heeft een zeer coole functie, Flyover genaamd, waarmee je bepaalde steden van bovenaf in 3D kunt bekijken en een rondleiding kunt krijgen of zelf kunt rondlopen, wat je kunt doen door je telefoon te bewegen of je vingers te gebruiken.

Zoek de stad waar u een "flyover" van wilt maken en tik op Zoeken. Naast de knop Routebeschrijving ziet u de knop Flyover als de functie beschikbaar is voor die stad.

Tik op de Flyover-knop en vervolgens op "Start Tour" of beweeg uw telefoon of vinger rond om rond te kijken.

Als je naar een podcast of een audioboek luistert en je wilt niet dat de gesproken aanwijzingen van Apple Maps die storen, kun je de instellingen wijzigen zodat ze dat niet doen en je nieuwe favoriete podcast of boek niet wordt onderbroken als je de volgende afslag links moet nemen.

Open Instellingen op uw iPhone > Ga omlaag naar Kaarten > Ga omlaag naar Gesproken routebeschrijving > Schakel Routepauze Podcasts uit.

Apple Maps onthoudt wanneer je je auto hebt geparkeerd, zodat jij dat niet hoeft te doen. Dat is handig voor de keren dat je misschien een extra straat in moest rijden om te parkeren die je niet zo goed kent, of wanneer je bijvoorbeeld in een gebied bent dat je helemaal niet kent.

Een verbinding met de Bluetooth- of CarPlay-stereo-installatie van uw auto is vereist om deze functie te laten werken, maar zolang u die hebt en uw locatie tijdens het parkeren kan worden bepaald, wordt de locatie van uw geparkeerde auto achteraf op de kaart getoond.

Open Instellingen > Ga omlaag naar Apple Maps > Ga omlaag naar Toon geparkeerde locatie en schakel deze in. U moet er ook voor zorgen dat locatiediensten zijn ingeschakeld voor uw toestel, en Significante locaties is ingeschakeld in Systeemservices.

Ooit begonnen met de routebeschrijving en je realiseert je dat je moet tanken, of dat je onderweg wilt stoppen voor een kop koffie?

Met Apple Maps kunt u een stop toevoegen aan uw huidige routebeschrijving zonder dat u opnieuw hoeft te beginnen. Tik op de grijze pijl onderaan uw scherm wanneer u een routebeschrijving bent begonnen en tik op 'Stop toevoegen'.

U kunt dan kiezen uit Eten, Benzinestations, Koffie, Parkeren, Buurtwinkels en Banken. Als u op een van de categorieën tikt, krijgt u een lijst met opties, waar u een keuze uit kunt maken en op "Go" kunt drukken om deze aan uw reis toe te voegen.

Het kan een beetje verwarrend zijn om uit te zoeken waar je bent als je voor het eerst een routebeschrijving van Apple Maps start, vooral als je de app gebruikt voor een routebeschrijving te voet.

U kunt echter de gebouwen om u heen scannen om een beter idee te krijgen van waar u bent en welke richting u op moet.

Start je routebeschrijving zoals gewoonlijk en wanneer je in de richtingmodus bent, zie je een zeshoekige vorm verschijnen in een cirkel aan de rechterrand van het scherm onder de mute-knop.

Als u hierop tikt, kunt u de gebouwen aan de overkant van de straat scannen om u te helpen uw locatie beter te bepalen. Het moet goed verlicht zijn en het werkt niet voor alle routes, maar het is het proberen waard als je een beetje in de war bent.

Als de gebouwenmodus in de tip hierboven niet beschikbaar is voor uw route, is er ook een kompasmodus. Als de kompasmodus is ingeschakeld, wordt uw telefoon een kompas en draait de kaart op basis van de positie van uw telefoon.

Om de kompasmodus in te schakelen, start je de routebeschrijving zoals gewoonlijk en tik je op het pictogram met de wiebelige lijn aan de rechterrand van je scherm. Je moet dan je telefoon bewegen en je moet kunnen uitvinden in welke richting je moet gaan bewegen.

Dit is een goede tip, hoewel er op dit moment niet veel apps van derden zijn die compatibel zijn met deze functie van Apple Maps.

Er zijn twee categorieën extensies die zullen werken binnen Apple Maps, indien ingeschakeld. Deze omvatten Rit boeken en Restaurant boeken. Bij Ritreservering kun je ervoor kiezen om apps als Uber in te schakelen, zodat ze worden weergegeven wanneer je bijvoorbeeld een routebeschrijving zoekt, en je direct een rit kunt boeken via Apple Maps, in plaats van te moeten schakelen tussen Apple Maps en Uber.

Voor restaurantreserveringen geldt een vergelijkbaar principe, waarbij je compatibele apps zoals OpenTable kunt inschakelen om beschikbare tafels te tonen van restaurants die je in Maps hebt bekeken.

Om de extensies van derden in te schakelen, open Instellingen > Tik op Apple Maps > Scroll naar beneden naar Extensies. Als u op Ritreservering tikt, krijgt u compatibele apps in deze categorie te zien die u op uw apparaat hebt gedownload en die u afzonderlijk kunt inschakelen, terwijl Restaurantreservering hetzelfde zal doen voor deze categorie.

Als je niet gestoord wilt worden door meldingen tijdens het rijden, kun je Apple Maps zo instellen dat het automatisch de modus Niet storen inschakelt als het merkt dat je onderweg bent met behulp van de Rij-focus.

Meldingen komen nog steeds door op je toestel, maar je ziet ze niet totdat je stopt als je deze functie hebt ingeschakeld. Open het Control Center op je toestel en tik op de Focus-tegel.

Als u op de "+" onderaan op uw scherm tikt, kunt u vervolgens de rij-focus uit de lijst selecteren. Tik op Volgende en stel uw voorkeuren in. U kunt ervoor kiezen om oproepen en meldingen van bepaalde contacten toe te staan of u kunt kiezen voor Geen toestaan. De volgende keer dat u begint te rijden, zullen meldingen van iedereen die niet op uw lijst staat automatisch worden onderdrukt totdat u stopt.

Je kunt de verschillende weergaven op Apple Maps met slechts twee vingers veranderen. Door met twee vingers omhoog of omlaag te vegen, verandert de weergave tussen 2D en 3D.

Als u wilt inzoomen op Apple Maps, tikt u met twee vingers op het scherm en beweegt u de vingers uit elkaar. Als u wilt uitzoomen, tikt u met twee vingers op het scherm en beweegt u de vingers dichter naar elkaar toe.

U kunt de kaart ook verplaatsen door met twee vingers te tikken en ze in een cirkel rond te bewegen.

Apple Maps biedt binnenkaarten van sommige plaatsen, zoals luchthavens en winkelcentra, die je helpen om je weg te vinden.

Stel dat je bijvoorbeeld in Terminal 5 van de Londense luchthaven Heathrow bent, dan kun je Apple Maps gebruiken om de toiletten, incheckbalies, gates, winkels en restaurants te vinden. Aan de rechterkant van je scherm kun je verschillende niveaus selecteren en als je omhoog veegt vanaf de kaart onderaan, kun je filteren op de verschillende dingen die je misschien zoekt, zoals toiletten of restaurants.

Geschreven door Britta O'Boyle.