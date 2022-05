Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Of je nu een fervent tennisspeler bent, een coach, of een van die mensen die in een tennissuperfan verandert zodra het laat in de lente, vroeg in de zomer is, dan is de SwingVision-app er een die je zult willen downloaden.

Wij zitten in het laatste kamp. We houden van tennis, maar we spelen het niet het hele jaar door. In plaats daarvan kijken we meestal naar een van de grote toernooien, zoals Wimbledon of Ronald-Garros, en herinneren we ons hoeveel we van de sport houden en hoe graag we ons racket tevoorschijn willen halen om die verrukkelijke gele ballen over (of in) het net te slaan.

Het maakt niet uit of je een beginnende tennisser bent of dat je het tegen de geweldige Federer op wilt nemen, want de SwingVision-app is geschikt voor alle niveaus en er zijn zoveel uitstekende functies die je helpen je spel te verbeteren.

Hier is alles wat je moet weten over SwingVision en wat je nodig hebt om je tennisspel zo goed mogelijk te spelen.

De SwingVision AI-app is een mobiele app die op een aantal Apple-apparaten werkt, waaronder de iPad, iPhone en Apple Watch, met als ultieme doel je tennisspel te verbeteren.

De app is gemaakt in 2014 en biedt een aantal uitstekende functies, van uitdagende line calls met slow-motion replay, het analyseren van shot-statistieken van snelheid, diepte, nauwkeurigheid en rallylengte, het creëren van videohoogtepunten en de mogelijkheid om ze te filteren op bepaalde shots zoals forehand of backhand, het bijhouden van wedstrijdscores en statistieken en het meten van uw vooruitgang met wekelijkse doelen.

Met SwingVision AI kunt u ook gepersonaliseerde coaching krijgen na elke sessie en het opnemen tegen andere gebruikers over de hele wereld op basis van het aantal slagen dat u hebt geslagen.

Het is ook de officiële speler- en baltraceer-app van Tennis Australia, LTA en ITA en wordt gesteund door voormalig ATP-wereldnummer 1 Andy Roddick en voormalig ATP-wereldnummer 4 James Blake.

De SwingVision AI-app is ontworpen ter vervanging van wat ooit een zeer dure opstelling met tien camera's op de baan zou zijn geweest om je tennisspel te volgen en feedback en analyse te bieden.

Met behulp van een iPad Pro, iPad Air (2022) of een iPhone aan het hek of op een statief gebruikt de kunstmatige intelligentie van SwingVision de camera's en chips in deze apparaten om uw video te verwerken en uw opnamen in real-time te volgen zonder dat hiervoor een internetverbinding nodig is.

De AI van de app kan u niet alleen vertellen waar u uw schot plaatst, maar kan ook het type en de snelheid van het schot aangeven. Nadat je klaar bent met spelen, kun je op de video van je wedstrijd of training de schotstatistieken en videohoogtepunten bekijken, waaronder punt-voor-punt, of schot-voor-stoot. Verbazingwekkend genoeg kun je de video ook filteren om je heel specifieke schoten te laten zien, zoals alleen volleys die in waren, of alleen overhead schoten die uit waren.

Tijdens het spelen is er audio-feedback die scores en statistieken in real-time aankondigt en het is ook mogelijk om line calls in real-time aan te vechten, ook als je een wedstrijd speelt. Als je een line call aanvecht, krijg je direct een slow motion replay van het schot te zien, samen met een beslissing of de bal in of uit wordt geroepen.

Als je ook een Apple Watch hebt, maakt de SwingVision-app gebruik van de versnellingsmeter en gyroscoop en algoritmes om je swingsnelheid vanaf je pols te berekenen. Je kunt ook Siri vanaf je Apple Watch gebruiken om een tennistraining of -wedstrijd te starten.

Voordat je begint, stel je een profiel in binnen de SwingVision-app. Hier kun je je sessies bekijken en je vooruitgang in de loop der tijd meten.

Je kunt je training of wedstrijd filmen met een iPad of een iPhone en je hebt geen Apple Watch nodig, maar als je er een hebt, voegt het wel iets toe aan de ervaring, want het biedt real-time statistieken aan je pols.

De iPad Pro (2021) heeft brede en ultrabrede cameralenzen waarmee je een baan volledig kunt overzien als je hem op een statief zet voor een binnenbaan, of op een hek bevestigt als je op een buitenbaan bent. De nieuwste iPhones hebben ook brede en ultrabrede lenzen, dus deze zullen ook in staat zijn om te filmen wat je nodig hebt.

Je zou ook een iPad Air (2022) kunnen gebruiken. Hoewel de 2022 Air maar één lens heeft, draait hij net als de iPad Pro op de M1-chip, wat betekent dat hij nog steeds de nodige rekenkracht heeft om de realtime statistieken en analyses van de SwingVision-app te leveren.

Als je SwingVision op een Apple Watch gebruikt, krijg je realtime feedback te zien van de laatste slag die je hebt uitgevoerd, samen met het type slag en de snelheid. De gegevens gaan ook naar het sluiten van je ringen, en hoe sneller je de bal slaat, hoe verder de SwingVision-snelheidsmeter rond gaat.

We hebben de SwingVision-app uitgeprobeerd met een iPad Pro die de training filmde en een Apple Watch Series 7 om onze pols - deze moet om de pols zitten waarmee je het racket vasthoudt - en we vonden de statistieken die we aan het eind kregen geweldig.

De video van de training was geweldig, waardoor je elk schot opnieuw kunt zien en het afspelen kunt vertragen om echt te helpen zien wat je beter had kunnen doen, of wat je echt goed hebt gedaan. We zien dit element vooral als nuttig voor coaches, die hun leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen verbeteren of wat ze goed doen en waar ze meer van zouden moeten doen, maar het is ook geweldig voor individuen.

Het mooie van de SwingVision-app is dat de statistieken en analyses op zo'n kleurrijke en gebruiksvriendelijke manier worden gepresenteerd dat ze leuk zijn om naar te kijken, maar ook gemakkelijk te begrijpen. Ons favoriete onderdeel van de SwingVision app is echter veruit de videofiltering.

Het is briljant dat de app in staat is om - heel snel kunnen we toevoegen - u direct de specifieke shots die u hebt aangevraagd met behulp van het filtersysteem te tonen. Je kunt de slag, de spin, de richting, het type schot en het resultaat selecteren in de shot-per-shot-analyse.

Dat betekent dat als je alleen crosscourt forehands wilt zien die zijn binnengeslagen, de video direct al die shots samenvoegt, terwijl je blijft zien wat voor slag het was - zoals een vlakke forehand - en hoe snel het in de bovenhoek was als je aan het kijken bent.

We hebben geleerd dat we waarschijnlijk niet snel de volgende Roger Federer zullen zijn, maar de statistieken en functies die de SwingVision-app biedt, hebben er zeker voor gezorgd dat we ons spel willen blijven verbeteren, dus wie weet, misschien op een dag.

Geschreven door Britta O'Boyle.