(Pocket-lint) - Apple is naar verluidt van plan om de Gezondheid-app van de iPhone dit jaar te updaten met een verbeterde slaapregistratie en een manier om mensen eraan te herinneren dat ze hun medicijnen moeten innemen. Het bedrijf overweegt ook om in de komende maanden een lichaamstemperatuursensor toe te voegen aan de Apple Watch, en het is nog steeds bezig met de ontwikkeling van een bloeddrukmeter.

Volgens Bloomberg zou de nieuwe medicatiefunctie je in staat stellen om pillenflesjes te scannen en bij te houden wanneer je de medicijnen hebt ingenomen. Niet alle geplande functies zullen echter beschikbaar zijn bij de lancering. Apple kan de functie aankondigen, misschien zelfs tijdens WWDC 2022, maar het is mogelijk dat deze pas op een later tijdstip daadwerkelijk komt.

Wat de lichaamstemperatuursensor betreft, deze zou kunnen helpen bij het upgraden van de functies voor het bijhouden van de vruchtbaarheid op de Apple Watch. Veranderingen in de lichaamstemperatuur tijdens een menstruatiecyclus kunnen helpen voorspellen wanneer iemand ongesteld zou kunnen worden of bepalen wanneer hun ovulatievenster plaatsvindt - vergelijkbaar met andere vruchtbaarheidstrackers.

De bloeddrukmeter is anders dan de lichaamstemperatuursensor.

Het zal waarschijnlijk niet voor de Apple Watch komen voor 2024, meldde Bloomberg. Er wordt verwacht dat het nuttig zal zijn voor het bijhouden van de gezondheid van het hart. Maar er moet misschien nog aan gewerkt worden voordat het wereldwijd uitgerold wordt. Apple hoopt de functie te gebruiken om gebruikers te waarschuwen voor hoge bloeddruk. Bloomberg zegt dat het bedrijf momenteel tests uitvoert op werknemers.

Voor meer informatie over wat Apple dit jaar wel of niet gaat aankondigen, kun je Pocket-lint's WWDC 2022 rumour roundup en hoe te kijken gids hier bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.