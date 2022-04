Nieuwe Apple iMovie-functie-update: wat is er nieuw in iMovie 3.0?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft iMovie, zijn videobewerkingsapp, bijgewerkt naar iMovie 3.0. Deze software-upgrade voor iPhone- en iPad-gebruikers introduceert nieuwe functies, waaronder storyboards. Dit is wat je moet weten.

Apple heeft in april 2022 een nieuwe versie van iMovie aangekondigd met functies die het maken van bewerkte video's op iPhone en iPad gemakkelijker dan ooit maken.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen die je kunt verwachten.

Storyboards is een nieuwe functie in de iMovie 3.0-software-update. Hiermee wordt het eenvoudiger om video's te maken in de mobiele iMovie-app met vooraf gebouwde sjablonen.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

"Storyboards helpt makers van content en filmmakers bij het leren bewerken en verbeteren van hun vaardigheden op het gebied van videoverhalen met vooraf gemaakte sjablonen voor populaire soorten video's die worden gedeeld op sociale media, met collega's of met klasgenoten - video's zoals doe-het-zelfvideo's, kooklessen, productrecensies, wetenschappelijke experimenten", aldus Apple. "Storyboards maakt het gemakkelijk om aan de slag te gaan met flexibele shotlijsten en stapsgewijze begeleiding".

Volgens het bedrijf zal iMovie 20 verschillende storyboardsjablonen bieden voor verschillende soorten video's, "zoals kooklessen, vragen en antwoorden, productreviews, nieuwsverslagen en meer". De Storyboards-functie in de iMovie-apps voor iPhone en iPad biedt ook opnamelijsten, een "illustratieve thumbnail" en aanbevelingen voor het opnemen van een clip, aldus Apple in het persbericht.

Naast storyboards voegt de update een functie toe die Apple Magic Movie noemt. Hiermee kunnen video's worden gemaakt van foto's of afbeeldingen.

"Voor wie nog sneller een video wil maken, maakt Magic Movie direct een gepolijste video van de clips en foto's die een gebruiker selecteert, waarbij automatisch overgangen, effecten en muziek worden toegevoegd aan de bewerking", aldus Apple. "Om een Magic Movie te maken, selecteert de gebruiker simpelweg een album of een groep foto's of afbeeldingen uit zijn bibliotheek, waarna Magic Movie direct de beste delen van het beeldmateriaal selecteert en het project creëert".

Ook kun je met Magic Movie fragmenten anders rangschikken of verwijderen.

De iMovie 3.0-update is nu beschikbaar voor apparaten met iOS 15.2 en iPadOS 15.2 of hoger. Apple kondigde deze functies voor het eerst aan in maart.

Geschreven door Maggie Tillman.