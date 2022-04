Een nieuwe Apple Music-app is mogelijk onderweg naar iOS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Music krijgt mogelijk een nieuwe companion-app, zo blijkt uit details in de bèta van iOS 15.5 - en die is gericht op klassieke muziek.

Er zijn nieuwe bevestigingsberichten gevonden waarin wordt gevraagd of gebruikers het goed vinden om nummers af te spelen "In Apple Klassiek", dat wordt omschreven als een "nieuwe app die is geoptimaliseerd voor klassieke muziek".

Dit klinkt als een vrij duidelijke aanwijzing dat Apple zijn eigen klassieke muziek app gaat toevoegen voor degenen die een meer gerichte ervaring willen, en dat is geen grote verrassing aangezien het vorig jaar Primephonic kocht, precies zo'n app.

Dat doen zonder een duidelijk doel zou een beetje verrassend zijn geweest, dus het lijkt erop dat je kunt verwachten dat Apple's eigen kijk op de Primephonic-ervaring er op een gegeven moment aankomt. Wat die optimalisaties precies zullen betekenen voor de gebruiker, zal ook interessant zijn om uit te vinden.

Natuurlijk is er niets dat garandeert wanneer de nieuwe app zal verschijnen, omdat Apple de dingen meestal dicht bij de borst houdt.

We zouden een aankondiging rond de app kunnen krijgen tijdens WWDC 2022, dat in juni plaatsvindt, maar we moeten de mogelijkheid niet uitsluiten dat Apple de app gewoon vrijgeeft wanneer hij klaar is, of dat nu op het juiste moment is of niet.

Geschreven door Max Freeman-Mills.