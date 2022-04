Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ heeft verschillende trainingsopties, van kern- en krachtlessen tot pilates en meditatie, maar het platform heeft ook een aantal programma's om je te helpen je fitnessdoelen te bereiken. Een daarvan is een portpartum-programma, ontworpen om nieuwe moeders te helpen fit te worden nadat ze een baby hebben gekregen, ongeacht welke bevalling ze hebben gehad.

Het programma is een vervolg op Apple's Stay Active While Pregnancy-programma, dat 10 afleveringen heeft en is ontworpen om de moeder te helpen actief te blijven tijdens een gezonde zwangerschap. Het programma Get Back to Fitness After Having a Baby heeft ondertussen zeven afleveringen bij de lancering en is ontworpen om u te helpen na de zwangerschap.

Hier leest u hoe u het postpartumprogramma van Apple Fitness+ kunt vinden en openen en wat het biedt.

Zoals we kort vermeldden, heeft het Apple Fitness+ Get Back to Fitness After Having a Baby-programma zeven afleveringen. Het is ontworpen voor iedereen die onlangs een baby heeft gekregen en er zijn verschillende opties die bij je passen, ongeacht welke bevalling je hebt gehad, hoewel Apple je wel adviseert om met je arts of zorgverlener te praten voordat je met het programma begint.

De Core-workouts binnen het programma zijn ontworpen om je core opnieuw te verbinden. Ze zullen u helpen uw kern- en rugkracht weer op te bouwen, terwijl u ook aan uw bekkenbodem werkt. Je zult ook krachttrainingen voor het bovenlichaam, het onderlichaam en het hele lichaam vinden, waarbij je één lichte tot middelzware dumbell kunt gebruiken, of alleen je lichaamsgewicht, afhankelijk van waar je bent in je fitnessreis.

Het programma Get Back to Fitness After Having a Baby heeft ook Mindful Cooldowns met rekoefeningen die zich richten op veelvoorkomende krappe plekken na de zwangerschap en meditaties die zich richten op thema's als zelfzorg en geduld.

Elk van de zeven sessies duurt 10 minuten en wordt geleid door Betina.

De Apple Fitness+ programma's vind je in de Fitness+ app van de Fitness app op iPhone of iPad . Volg de onderstaande stappen om toegang te krijgen tot het programma Get Back to Fitness After Having a Baby.

Open de Fitness-app op je iPhone of iPad Tik op het tabblad Fitness+ onder aan uw scherm Scroll naar beneden op de hoofdpagina van Fitness+ Je ziet programma's zodra je langs Nieuwe trainingen, nieuwe meditaties en verzamelingen scrolt Veeg van rechts naar links wanneer je het tabblad Programma's ziet als je de postpartum-programmategel niet kunt zien Tik op de programmategel Weer fit worden nadat je een baby hebt gekregen om de afleveringsopties te zien Tik op de aflevering die je wilt doen en druk op 'Let's Go' Of druk op de "+" en de wolk met de pijl om de aflevering te downloaden

