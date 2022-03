Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple overweegt naar verluidt niet alleen om een hardware-abonnementsservice te lanceren, zodat je de iPhone tegen een maandelijks terugkerend bedrag kunt krijgen, maar het is zelfs van plan om zijn eigen financiële diensteninfrastructuur te bouwen.

Volgens Bloomberg heeft de inspanning intern de codenaam Breakout, wat aangeeft dat het gebruikers zal helpen om uit het huidige financiële systeem te ontsnappen. Het plan is dat Apple zijn eigen in-house ontwikkelde technologie gaat aanbieden voor "betalingsverwerking, risicobeoordeling voor leningen, fraudeanalyse, kredietcontroles en aanvullende klantenservicefuncties zoals de behandeling van geschillen".

Een dergelijke stap zou niet meteen gevolgen hebben voor de Apple Card , aangezien Apple mogelijk nog steeds samenwerkt met Goldman Sachs. In plaats daarvan denkt Apple naar verluidt na over toekomstige producten, zoals de geruchten Apple Pay Later-functie , waarvan wordt gedacht dat het een Affirm- of Klarna-achtige kortlopende leningoptie is. Het initiatief kan ook aansluiten bij de iPhone-abonnementsservice die Apple onderzoekt en mogelijk zelfs in 2022 gelanceerd wordt.

Apple heeft er lang de voorkeur aan gegeven om controle te hebben over elk aspect van zijn producten, of het nu de processor in de iPhone of Mac is of de software die ze gebruiken, in de overtuiging dat dit een meer naadloze ervaring voor de gebruiker oplevert en het ook in staat stelt meer inkomsten te genereren en minder afhankelijk zijn van partners. De stap om zijn eigen financiële diensten aan te bieden, is daarom logisch voor Apple gezien zijn geschiedenis.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Geschreven door Maggie Tillman.