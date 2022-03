Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Europese Unie heeft overeenstemming bereikt over een reeks nieuwe maatregelen om Big Tech-bedrijven te dwingen aardig te spelen met anderen.

De Digital Markets Act (DMA) is ontworpen om het speelveld voor kleinere technologiebedrijven gelijk te maken om te concurreren met technologiereuzen.

Het bevat regels die Apple en Google dwingen om betalingsopties van derden toe te staan in apps in hun respectievelijke app-winkels. En chat-apps, zoals WhatsApp, Facebook Messenger en iMessage, zullen interoperabel moeten zijn met elkaar en met concurrenten.

Daarnaast zal Google alternatieven voor zijn eigen diensten op Android-smartphones moeten aanbieden, mogelijk op het moment van installatie, terwijl Apple iPhone- en iPad -gebruikers moet toestaan Safari en andere bedrijfsspecifieke apps en diensten te verwijderen.

Er zijn natuurlijk zorgen over de veiligheid, vooral als het gaat om chat- en teksttoepassingen. De BBC meldt dat Apple "bezorgd is dat sommige bepalingen van de DMA onnodige privacy- en beveiligingsproblemen voor onze gebruikers zullen creëren".

Google maakt zich ook zorgen dat de nieuwe richtlijnen het moeilijker zullen maken om in innovatie te investeren: "Hoewel we veel van de ambities van de DMA op het gebied van consumentenkeuze en interoperabiliteit ondersteunen, zijn we bezorgd dat sommige van deze regels de innovatie en de keuze voor Europeanen zouden kunnen verminderen ," het zei.

In-app-betalingen zijn echter al jaren een controversieel probleem, waarbij Epic Games en Spotify beide langdurige juridische of pubische ruzies hebben met Big Tech. Deze nieuwe wetgeving zou dat eindelijk naar bed kunnen brengen - in ieder geval in de EU-lidstaten.

De DMA bevindt zich momenteel nog maar in de voorstelfase, hoewel de Europese wetgevers ermee hebben ingestemd. We wachten op een datum voor implementatie.

