Kan Apple Card naar het VK komen na de overname van Brits bankieren?

(Pocket-lint) - Apple zou binnenkort zijn eigen creditcard in het VK kunnen introduceren. Het heeft de Britse startup Credit Kudos overgenomen, wat de speculatie voedt dat het een stap is om Apple Card naar regio's buiten de VS te brengen.

Credit Kudos is een Account Information Service Provider (AISP) die in feite een kredietbeoordelingsbureau is dat controleert of aanvragers de middelen hebben om leningen terug te betalen.

Een geldschieter, bijvoorbeeld Apple Card, neemt contact op met een bureau wanneer een klant krediet aanvraagt om te beoordelen of de aanvraag moet worden goedgekeurd. Het kopen van een eigen kredietcontrolebedrijf in het VK is dus een goed teken dat Apple het bereik van zijn interne financiële dienst wil uitbreiden.

De overname werd gedaan met weinig ophef, hoewel de gebruiksvoorwaarden voor het in Engeland geregistreerde bedrijf het nu vermelden als een "Apple-dochteronderneming".

Apple Card werd in 2019 gelanceerd in de VS, in samenwerking met Goldman Sachs en Mastercard. Het bestaat uit een digitale creditcard die wordt weergegeven in de Apple Wallet van een gebruiker en een fysieke kaart van titanium.

Het is anders dan concurrerende kaarten omdat het alleen de naam van de gebruiker op de voorkant heeft, een geëtst Apple-logo en een chip. Er is geen bankrekening- of kaartnummer. Er staat niet eens een vervaldatum of CCV-nummer op de achterkant.

Geschreven door Rik Henderson.