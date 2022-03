Strava trekt zich terug, schakelt Apple Health-synchronisatie weer in

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nadat een functie was uitgeschakeld waarmee iPhone-gebruikers activiteiten van derden konden synchroniseren met hun Apple Health-app, heeft Strava nu een soort ommezwaai gemaakt en de wijziging ongedaan gemaakt.

De omkering komt een dag nadat de kill-schakelaar is ingedrukt en geeft aan dat gebruikers begrijpelijkerwijs niet tevreden waren dat deze functie in de eerste plaats was uitgeschakeld.

Dit leidde ertoe dat veel gebruikers het ondersteuningsteam benaderden met de vraag waarom hun voorheen werkende functie niet langer functioneerde. Oorspronkelijk lijkt het erop dat de wijziging is aangebracht om te voorkomen dat dubbele trainingen in Apple Health verschijnen.

Dit is op zich al een grote frustratie, als je meerdere bronnen hebt die in de gezondheidsapp van Apple worden ingevoerd, terwijl ze ook worden gesynchroniseerd met Strava.

Een woordvoerder van Strava zei tegen Pocket-lint: "Onze poging om te voorkomen dat dubbele activiteit-uploads op Strava worden geplaatst, heeft onbedoelde gevolgen voor onze atletengemeenschap. Na het luisteren naar hun feedback en het beoordelen van de situatie hebben we besloten om de synchronisatie voor de derde partij-applicaties naar Apple Health."

Wat dat nu betekent, is dat ongeacht of u uw Garmin , Zwift, Peloton, Wahoo of een ander Strava-compatibel systeem van derden gebruikt, uw trainingen die worden gesynchroniseerd met Strava, ook weer worden gesynchroniseerd met Apple Health.

Als je worstelt met dubbele records, kun je natuurlijk altijd handmatig voorkomen dat Strava informatie deelt met Apple Health.

