Strava zet de kill-schakelaar op Apple Health-synchronisatie voor apparaten van derden

(Pocket-lint) - Strava heeft een back-end wijziging aangebracht in zijn service die de synchronisatie van apparaten van derden via zijn platform effectief afsnijdt. Daardoor konden veel Apple Watch -gebruikers hun Rings niet sluiten, omdat gegevens die ooit naar Apple Health stroomden, dat nu niet meer zijn.

Er is niets zo glorieus als uw trainingsgegevens op een andere manier laten verschijnen. Gedurende vele jaren hebben gebruikers fitnessapparaten verzameld en manieren gevonden om die gegevens op een laatste rustplaats te krijgen.

Voor veel Apple-gebruikers - vooral Apple Watch-gebruikers - is die laatste plaats Apple Health. Strava is hier vaak de facilitator van geweest, waardoor zo ongeveer alles met Strava kon worden gesynchroniseerd en vervolgens een route werd geboden om die gegevens naar een andere service te pushen, namelijk Apple Health.

Maar terwijl gegevens worden gesynchroniseerd van de Strava-app op je iPhone naar Apple Health, is er een nieuwe positie met apparaten van derden:

"Strava verzendt automatisch gegevens naar Gezondheid, zoals route-informatie, activiteitstype, afstand, tijd en calorieën. Houd er rekening mee dat activiteiten die zijn opgenomen met apparaten van derden (Garmin, Zwift, Wahoo, Peloton, enz.) niet worden gesynchroniseerd met Gezondheid."

Dit was een nogal abrupte verandering: er was geen aankondiging dat er een synchronisatiewijziging plaatsvond en er was geen rechtvaardiging: Strava leek gewoon een schakelaar om te draaien en af te snijden.

Voor sommige van de apparaten op die lijst is het geen groot probleem. Idealiter zou een Garmin-gebruiker Garmin Connect moeten gebruiken om te integreren met Apple Health, in plaats van Strava als tussenpersoon te gebruiken. Maar de wereld van het synchroniseren van fitnessgegevens is vaak verre van ideaal en voor veel mensen was Strava de ideale oplossing.

Voor sommige spelers in de markt - Hydrow bijvoorbeeld - maakt dit hun product mogelijk minder aantrekkelijk voor Apple-gebruikers, omdat die route is afgesloten.

Hoewel het eerste instinct zou kunnen zijn om een boze vuist naar Strava te schudden, heeft het bedrijf misschien een punt. Het synchroniseert met zo ongeveer alles en meestal vrij goed - waarom zou het dienen als de stop-gap waar andere systemen falen?

De realiteit is dat apparaten van derden moeten synchroniseren met Apple Health met behulp van HealthKit en Strava, als je niet echt deel wilt uitmaken van de Strava-gemeenschap, zou dat niet de weg ernaartoe moeten zijn. Het is een tussenpersoon waar niemand om heeft gevraagd en het lijkt erop dat Strava dat niet langer wil zijn.

Uiteindelijk heeft Strava de afgelopen jaren de positie van zijn service verlegd, omdat het de service wilde zijn waarvoor mensen betalen en waar abonnees het meeste uit halen.

De vraag is of Strava denkt dat Apple-gebruikers loyaliteit kunnen verschuiven naar zijn platform, omdat het gemakkelijker te gebruiken is als eindpunt, of dat dit ertoe zal leiden dat veel fantoomgebruikers Strava verlaten, omdat het niet langer de service biedt die ze willen .

Geschreven door Chris Hall.