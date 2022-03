Safari krijgt misschien een aantal leuke nieuwe functies op iOS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Apple's Safari-browser op iOS een aantal leuke nieuwe functies krijgt, gedetecteerd dankzij wijzigingen in de code in WebKit, de browser-engine die ervoor zorgt dat het achter de schermen werkt.

9to5Mac heeft ontdekt dat wijzigingen in de code een nieuwe mogelijke optie bevatten om gebruikers "het systeemkleurenschema te laten overschrijven met een voorkeur per website".

Dat klinkt heel erg alsof je een aangepaste voorkeur kunt instellen voor je meest bezochte sites om altijd de donkere modus of de lichte modus te gebruiken, ongeacht het tijdstip van de dag of wat je bredere systeem weergeeft.

Als het binnenkomt, is het een welkome afwisseling, aangezien sommige websites donkere of lichte modi bieden die je misschien niet zo graag gebruikt.

Een andere schijnbare aanpassing zal van invloed zijn op hoe pop-upadvertenties in de browser kunnen werken, waardoor hun vermogen om modale pop-ups op systeemniveau te gebruiken die op iOS-waarschuwingen lijken, wordt beperkt.

Nogmaals, hoewel ze niet al te vaak voorkomen, kunnen dit soort advertenties bedrieglijk en vervelend zijn, dus we zijn blij te horen dat Apple ze blijft uitvoeren met updates.

Geen van de veranderingen die 9to5Mac heeft opgemerkt, zal natuurlijk gegarandeerd worden voor live gebruikers, maar je zou aannemen dat Apple ze op zijn minst test met de bedoeling ze later vrij te geven.

Geschreven door Max Freeman-Mills.