Wat zijn Apple Fitness+ Collections en hoe werken ze?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple lanceert op 10 januari een functie genaamd Collections voor zijn Fitness+ workout-app , die is ontworpen om gebruikers te helpen hun doelen te bereiken.

Hier vindt u alles wat u moet weten over Apple Fitness+ Collections, inclusief wat ze zijn en hoe ze werken.

Apple Fitness+-collecties zijn samengestelde series trainingen en meditaties van bijna 2000 trainingen in de Fitness+-workoutbibliotheek om gebruikers te helpen gemotiveerd te raken en op het goede spoor te houden om het doel te bereiken dat ze nastreven.

De reeks collecties die worden aangeboden, bevatten allemaal een voorgesteld plan dat gebruikers kunnen volgen, zodat ze in de volgende dagen of weken bewuste trainingskeuzes kunnen maken.

Er zijn zes collecties beschikbaar om uit te kiezen, en in de loop van de tijd zullen er waarschijnlijk meer worden toegevoegd. Deze omvatten:

Kernuitdaging van 30 dagen

Verbeter je houding met Pilates

Perfectioneer je yoga-balanshoudingen

Voer je eerste 5K . uit

Versterk je rug, strek je heupen

Ontspan voor een betere bedtijd

Collecties zijn vanaf 10 januari beschikbaar in de Fitness+ app. Elke Collection is anders en bestaat uit een scala aan trainingen en/of meditaties om een bepaald doel te bereiken.

De collectie 'Perfect Your Yoga Balance Poses' heeft bijvoorbeeld in totaal acht sessies en biedt een opeenvolging van staande houdingen en armbalansen. Je begint met trainingen van 10 minuten en gaat door naar langere, en je kunt een van de oefeningen of de hele serie herhalen om je balans te blijven verbeteren.

De Wind Down for a Better Bedtime heeft 14 sessies, terwijl de 30-Day Core Challenge 30 sessies heeft, dus elke Collection is anders, afhankelijk van het doel dat je kiest.

Zorg ervoor dat u op 10 januari 2022 de nieuwste software gebruikt om collecties te zien.

Je moet dan de Fitness-app op je iPhone of iPad openen en op het tabblad Fitness+ onderaan in het midden tikken. Collecties verschijnen in hun eigen sectie, zoals Nieuwe trainingen, Nieuwe meditaties en Tijd om te lopen.

Is Apple Music het waard? Probeer de streamingdienst van Apple 3 maanden gratis Door Pocket-lint International Promotion · 7 januari 2022