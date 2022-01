Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple's Fitness+ concurreert met merken als Fiit en Peloton , maar toen het voor het eerst werd gelanceerd, ontbraken er een aantal functies . Een update staat op het punt om het echter een spannender voorstel te maken.

Vanaf 10 januari 2022 voegt Fitness+ een aantal nieuwe functies toe, waaronder Collections en Time to Run, terwijl de functies Time to Walk en Artist Spotlight ook worden uitgebreid.

Collecties zullen een samengestelde reeks trainingen en meditaties zijn die zijn ontworpen om gebruikers te helpen hun doelen te bereiken door een voorgesteld plan aan te bieden voor de volgende dagen of weken, afhankelijk van de gekozen collectie.

Er zullen zes collecties beschikbaar zijn bij de lancering, bestaande uit een 30-daagse kernuitdaging, je houding verbeteren met pilates, je yoga-balanshoudingen perfectioneren, je eerste 5 km rennen, je rug versterken, je heupen strekken en ontspannen voor een betere bedtijd.

Ondertussen is Time to Run een uitbreiding op de Time to Walk-serie en is ontworpen om gebruikers te helpen betere en consistentere hardlopers te worden. Bij de lancering zullen er drie afleveringen zijn, waarbij elke aflevering is gericht op een populaire hardlooproute op een iconische locatie, gecombineerd met een samengestelde afspeellijst die is ontworpen om te passen bij de intensiteit, locatie en coaching van de hardloopwedstrijd.

De drie afleveringen zijn Londen, Brooklyn en Miami Beach. Na 10 januari 2022 verschijnt elke maandag een nieuwe aflevering van Time to Run. Je hebt een Apple Watch en een Bluetooth-koptelefoon nodig .

Zoals vermeld, zal de Fitness+-update ook een seizoen drie van de Time to Walk-serie bevatten, en er zullen ook extra Artist Spotlights zijn, inclusief nieuwe trainingen met muziek van Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira en de Beatles.

