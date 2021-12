Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op WWDC 2021 in juni zei Apple dat iOS 15 en watchOS 8 respectievelijk iPhone- en Apple Watch-bezitters in staat zouden stellen om digitale hotelsleutels op hun apparaten op te slaan. Sindsdien is er weinig meer over de functie gezegd, maar nu lijkt het live te gaan, te beginnen met Hyatt Hotels.

Apple-gebruikers kunnen nu een digitale versie van hun hotelkeycard opslaan in de Apple Wallet-app , waardoor ze hun iPhone of Apple Watch kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot hun afgesloten hotelkamers. Bij de lancering kondigde Hyatt aan dat het de functie in zes hotels in de VS ondersteunt.

U kunt rechtstreeks vanuit de app van een hotelaanbieder een keycard aan Apple Wallet toevoegen.

Zodra u dit hebt gedaan, houdt u uw iPhone of Apple Watch tegen het NFC-geactiveerde deurslot van uw hotelkamer om deze te ontgrendelen. U kunt op elk moment een keycard aan Apple Wallet toevoegen nadat u een kamer heeft gereserveerd, maar de kamer wordt pas ontgrendeld als u incheckt. Ook moet je nog inchecken bij de receptie voordat je er gebruik van kunt maken.

De digitale keycard-functie van Apple ondersteunt ook de Express-modus in Apple Wallet. Dat betekent dat u uw identiteit niet elke keer hoeft te verifiëren met Face ID of Touch ID om uw kamer te ontgrendelen. En mocht uw apparaat ooit in de energiereservemodus gaan, dan kunt u uw apparaat nog tot vijf uur lang als keycard gebruiken. Apple zei ook dat de Wallet-app je sleutel automatisch archiveert zodra je uitcheckt.

De zes Hyatt-locaties waar je nu je iPhone of Apple Watch kunt gebruiken om een keycard op te slaan zijn:

Andaz Maui bij Wailea Resort in Maui

Hyatt Centric Key West Resort & Spa in Key West

Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market in Chicago

Hyatt House Dallas/Richardson in Garland, Texas

Hyatt Place Fremont/Silicon Valley in Silicon Valley

Hyatt Regency Long Beach in Long Beach

Hyatt is uiteindelijk van plan om ondersteuning voor alle locaties wereldwijd uit te rollen. Bovendien zal Apple Wallet volgend jaar beginnen met het opslaan van door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen.