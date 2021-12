Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens een Unleashed- evenement in oktober van dit jaar introduceerde Apple een goedkoper abonnement voor Apple Music, genaamd Apple Music Voice Plan. Het in Cupertino gevestigde bedrijf lijkt nu dicht bij de lancering van dit nieuwe niveau van zijn muziekstreamingservice, volgens een nieuw rapport.

Het Apple Music Voice Plan zou volgens MacStories Federico Viticci in de update-opmerkingen voor de iOS 15.2-software-update- releasekandidaat zijn verschenen, wat betekent dat het binnenkort beschikbaar zou kunnen zijn voor iPhone-gebruikers. Het zal naar verwachting de helft van de prijs van een individueel Apple Music-abonnement kosten - ongeveer $ 4,99 per maand in de VS - maar het biedt nog steeds toegang tot de volledige bibliotheek van 90 miljoen nummers van Apple Music.

De komende iOS 15.2-update voor iPhone-gebruikers zal naar verwachting ook de Legacy Contact- functie en een Communication Safety-functie bevatten die naaktbeelden vervaagt voor kinderen die Berichten gebruiken. Houd er rekening mee dat bètaversies zijn ontworpen voor ontwikkelaars en gebruikers om geplande updates uit te proberen.

Tijdens de testfase kunnen bugs worden ontdekt, waardoor Apple de lancering van sommige functies kan vertragen.

Apple heeft nog geen commentaar gegeven op de releasedatum voor iOS 15.2 of het Apple Music Voice Plan. Raadpleeg onze gids voor meer informatie over de nieuwe laag:

