Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de 15 beste apps en games in de App Store in 2021 onthuld, samen met de meest populaire.

De jaarlijkse App Store Awards erkennen slechts 15 apps en games uit de miljoenen die beschikbaar zijn op het steeds groter wordende assortiment apparaten. Alle apps die in de afgelopen 12 maanden zijn uitgebracht voor iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac-platforms stonden ter overweging, maar dat is tot de crème de la crème gebracht.

Het onthult ook de meest populaire apps van het jaar in meerdere categorieën, gebaseerd op gebruikersdownloads.

De meest gedownloade app in het VK was de NHS-app, waarmee je je vaccinatiestatus kunt laten zien - een echt teken van de tijd waarin we nu leven. Het versloeg eeuwig populaire iPhone-apps , zoals WhatsApp, TikTok en YouTube.

Het is echter niet verrassend dat apps zoals Microsoft Teams en Zoom nog steeds de downloadkaarten van iPad-apps domineerden, waarbij velen vanuit huis bleven werken in plaats van persoonlijke vergaderingen bij te wonen. Ook de thuisbezorging nam toe.

Voor de App Store Awards zijn er vijf top-apps, vijf topgames en nog eens vijf die de beste apps zijn op basis van een trend die volgens Apple dit jaar de downloads domineert.

De beste apps zijn:

iPhone-app van het jaar: Toca Life World, van Toca Boca.

Toca Life World, van Toca Boca. iPad-app van het jaar: LumaFusion, van LumaTouch.

LumaFusion, van LumaTouch. Mac-app van het jaar: Craft, van Luki Labs Limited.

Craft, van Luki Labs Limited. Apple TV-app van het jaar: DAZN, van DAZN Group.

DAZN, van DAZN Group. Apple Watch-app van het jaar: Carrot Weather, van Grailr.

De beste spellen zijn:

iPhone-game van het jaar: League of Legends: Wild Rift, van Riot Games.

League of Legends: Wild Rift, van Riot Games. iPad-game van het jaar: MARVEL Future Revolution, van Netmarble Corporation.

MARVEL Future Revolution, van Netmarble Corporation. Mac-game van het jaar: Myst, van Cyan.

Myst, van Cyan. Apple TV-game van het jaar: Space Marshals 3, van Pixelbite.

Space Marshals 3, van Pixelbite. Apple Arcade Game of the Year: Fantasian, van Mistwalker.

De grote trend van Apple dit jaar is verbinding, dus de vijf winnende apps zijn gekozen omdat ze hebben geholpen mensen op zinvolle manieren bij elkaar te brengen.

Ze omvatten dating-app Bumble, multiplayer-game Among Us!, creativiteit-app Canva, eet-app EatOkra en sociaal netwerk Peanut.

De 15 apps zijn heel anders dan de lijst van meest gedownloade apps in 2021, die nog steeds sterk wordt gedomineerd door het hybride leven dat we sinds maart 2020 doormaken.

NHS-app

WhatsApp messenger

TikTok

Instagram

YouTube: kijken, luisteren, streamen

Microsoft Teams

Snapchat

Facebook

Google Maps

Boodschapper

NHS COVID-19

Uber Eats: eten bezorgen

ZOOM Cloud-vergaderingen

Amazone

Spotify Nieuwe muziek en podcasts

Winkel: pakket- en ordertracker

Gmail - E-mail door Google

Mijn McDonalds VK

Netflix

Deliveroo: eten bezorgen

Rijtheorie Test 4 in 1 Kit

Officiële DVSA Theorie Test Kit

De wonderweken

Procreate Pocket

CITB Op/Spec HS&E-test 2019

Bos - Jouw Focus Motivatie

TouchRetoucheren

Squeezy NHS Bekkenbodem App

Facetune

Freya • Piektimer

Donkere lucht weer

AutoSleep Slaap bijhouden op horloge

Rijtheorie door James May

CITB MAP HS&E-test 2019

Site Audit Pro

Da Vinci Eye: AR-kunstprojector

Koolhydraten en calorieën: dieet en diabetes

ChirpOmatic – Europa

De TeamTOMM-app

WiFi nu op afstand

Onder ons!

Roblox

Project make-over

Water Sorteer Puzzel

Hoge hakken!

Count Masters: Crowd Runner 3D

8 Ball Pool™

Magic Tiles 3: Pianospel

Snelkoppeling

Subway Surfers

BitLife - Levenssimulator

Dakrails

Stacky Dash

Call of Duty®: mobiel

Scoren! Held 2

Bridge Race

Parkeerstoring 3D

Pokémon GO

Gelukkige printer

Nagelsalon 3D

Minecraft

Football Manager 2021 mobiel

Monopoly

Heads-up!

Bloons TD 6

Pest Inc.

The Chase: Ultimate Edition

Mijn kind Lebensborn

Geometriestreepje

Omslagpunt

Zak bouwen

Countdown - De officiële tv-show-app

Verdien om te sterven 2

Bloons TD 5

True SkateCluedo: de officiële editie

Het spel van het leven 2

Grand Theft Auto San Andreas

Incredibox

Houdbaar

ZOOM Cloud-vergaderingen

Microsoft Teams

YouTube: kijken, luisteren, streamen

Netflix

Disney+

Amazon Prime-video

Google Chrome

BBC iPlayer

TikTok

Microsoft Word

ITV Hub: tv-speler en bijpraten

Alle 4 – Live en on demand kijken

Amazone

Spotify Nieuwe muziek en podcasts

Facebook

Boodschapper

Gmail - E-mail door Google

Sky Go

Google

Microsoft PowerPoint

voortplanten

GoodNotes 5

Notabele

Berichten voor WhatsApp op iPad

Rijtheorie Test 4 in 1 Kit

Leer je monster lezen

Druk op de knop Wiskunde

Spellingschuur

Officiële DVSA Theorie Test Kit

Toca Life: ziekenhuis

Duet-weergave

Jacquie Lawson adventskalender

Toca Keuken 2

Affiniteitsontwerper

Affiniteitsfoto

Toca Life: Buurt

LumaFusion

Toca Life: Vakantie

Nummerblokken: Hide and Seek

Cijferblokken: kaartplezier!

Onder ons!

Roblox

Telefoonhoesje doe-het-zelf

Project make-over

Magic Tiles 3: Pianospel

Haaruitdaging

Tegels Hop - EDM Rush

Blob Runner 3D

DOP 2: Eén deel verwijderen

Chatmaster!

Snelkoppeling

Leraar Simulator

Subway Surfers

Bridge Race

Acryl nagels!

io

Count Masters: Crowd Runner 3D

Mensen beeldhouwen

Water Sorteer Puzzel

Mario Kart-tour

Minecraft

Monopoly

Bloons TD 6

Football Manager 2021 Touch

Football Manager 2021 mobiel

Pest Inc.

The Chase: Ultimate Edition

Geometriestreepje

Stardew Valley

Het spel van het leven 2

Vijf nachten bij Freddys

Omslagpunt

Cluedo: de officiële editie

PAW Patrol: Avonturenbaai!

Mijn kind Lebensborn

Mens: val plat

LEGO® Jurassic World™

Terraria

Ultieme aangepaste nacht

RFS - Real Flight Simulator



Sonic Racing

Mini-snelwegen

Cut the Rope Remastered

Skate Stad

PAC-MAN Party Royale

NBA 2K21 Arcade-editie

Angry Birds opnieuw geladen

SpongeBob: Patty Pursuit

Hete lava

Stiekeme Sasquatch

Fruit Ninja Klassiek+

Rayman Mini

SongPop Party

Crossy Road Castle

Buitenlanders

Solitaire door MobilityWare +

WAT HET GOLF?

LEGO® vechtpartijen

Oceaanhoorn 2

Spits ontploffing