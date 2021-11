Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de release uitgesteld van een langverwachte functie waarmee Amerikanen hun identificatiekaarten - zoals hun rijbewijs of staats-ID - digitaal kunnen opslaan in de Apple Wallet-app.

Het bedrijf heeft stilletjes zijn officiële iOS 15-website bijgewerkt, zoals voor het eerst opgemerkt door MacRumors , om te zeggen dat de functie nu ergens begin 2022 zal verschijnen.

Voor het eerst aangekondigd op WWDC 2021 , werkt Apple eraan om de functie landelijk aan te bieden. Oorspronkelijk was het bedrijf van plan om het eind 2021 te lanceren. Apple zei zelfs dat Arizona en Georgië de eerste staten zouden zijn die de functie aan inwoners zouden aanbieden. Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma en Utah zijn ook van plan om het te steunen. Blijkbaar moeten geselecteerde TSA-beveiligingscontrolepunten op Amerikaanse luchthavens digitale IDs in de Wallet-app accepteren.

Om uw rijbewijs of staats-ID toe te voegen, opent u de Wallet-app op uw telefoon, tikt u op het plusteken bovenaan en volgt u de stappen op het scherm. U moet een foto van uw gezicht maken en een reeks hoofdbewegingen uitvoeren tijdens de installatie en voor verificatiedoeleinden.

Wanneer u vervolgens uw IDs aan TSA-bewakers of wie dan ook wilt presenteren, tikt u eenvoudig met uw iPhone of Apple Watch op een identiteitslezer en bevestigt u uw actie met Face ID of Touch ID. U hoeft uw fysieke kaart niet te tonen. U hoeft uw apparaat niet eens af te geven.

Raadpleeg de handleiding van Pocket-lint voor meer informatie over de nu vertraagde functie: