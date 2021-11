De Apple Music-app is eindelijk beschikbaar op LG smart TVs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen onder u die LG smart-tvs bezitten, hebben nu toegang tot de Apple Music-app. Het wordt momenteel uitgerold naar gebruikers, volgens LG.

Met de Apple Music-app voor LG TVs kunnen Apple Music-abonnees meer dan 90 miljoen nummers streamen. De muziekstreamingservice van Apple biedt ook toegang tot talloze afspeellijsten, radiostations en zelfs muziekvideos. De LG TV-app ondersteunt ook verschillende belangrijke Apple Music‌-functies, waaronder realtime, gesynchroniseerde songteksten.

Voor zover we kunnen zien, is de gebruikersinterface van de LG TV-app vergelijkbaar met de app voor Apple TV-apparaten. Het is nog niet duidelijk welke LG tv-modellen Apple Music ondersteunen.

Om te zien of je een ondersteunde LG TV hebt, zoek je gewoon naar "‌Apple Music‌" in de LG Content Store. Je kunt de bestemmingspagina van de app hier in de winkel bekijken.

Apple Music voor LG TVs is beschikbaar in de volgende talen: Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Maleis, Noors, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens , Russisch, Slowaaks, Zweeds, Thais, Turks, Oekraïens, Vietnamees en Chinees.

