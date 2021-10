Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation 5-bezitters hebben nu toegang tot Apple Music op hun consoles.

De muziekstreamingservice van Apple is beschikbaar in het mediagedeelte van de PlayStation-homepage (eenmaal gedownload) en kan drie maanden gratis worden uitgeprobeerd voor nieuwe abonnees. Aanmelden kan via de app op dePS5 zelf.

Als alternatief, als u een bestaande abonnee bent, hoeft u alleen uw account te koppelen om meer dan 90 miljoen nummers, muziekvideos of live radiostations te kunnen streamen.

Koppelen kan met een iOS- of iPadOS-apparaat, simpelweg door de QR-code op het scherm te scannen.

Een bovenste menubalk brengt je naar paginas met aanbevelingen op basis van je bestaande muzieksmaak, nieuwe releases, videos en je eigen persoonlijke bibliotheek. Het is in wezen hetzelfde als de mobiele app, alleen op een tv.

Sommige muziekvideos worden zelfs in 4K weergegeven wanneer ze via de PS5 worden afgespeeld.

Muziek kan worden gestart in de Apple Music-app en vervolgens tijdens het gamen over de top worden afgespeeld. Je krijgt zelfs aanbevelingen op basis van de laatste game die je hebt gespeeld.

Tijdens een spel kan een muziekfunctiekaart worden opgeroepen om te spelen/pauzeren of van nummer te veranderen.

Apple TV+ is sinds de lancering ook beschikbaar op PS5.