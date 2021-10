Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe Apple Fitness+-functie, Group Workouts, is nu beschikbaar met ondersteuning voor SharePlay , waardoor je via FaceTime kunt deelnemen aan trainingssessies met maximaal 32 vrienden. Dit is wat u moet weten, inclusief hoe het werkt, zodat u gemakkelijk uw eigen groepstrainingsgesprekken kunt starten.

Toen Apple iOS 15.1 uitrolde, heeft het de FaceTime-app geüpdatet om het beter te laten concurreren met Zoom en andere videobeldiensten. Het voegde een nieuwe functie toe, SharePlay genaamd, die FaceTime in feite verandert in een watch party-service. Dus wanneer u een FaceTime-gesprek voert, kunt u muziek inbrengen voor een gedeelde luisterervaring, of u kunt films en programmas synchroon met vrienden bekijken terwijl u realtime gesprekken voert, of u kunt uw scherm delen.

SharePlay is bedoeld om te werken met veel apps van derden, evenals Apple-apps, zoals Fitness. De eigen fitness-app van Apple biedt toegang tot Fitness+ , een Peloton-achtige verzameling interactieve fitnesslessen voor een maandelijks abonnement. En nu bevat het groepsworkouts, zodat Fitness+-abonnees op een iPhone of iPad SharePlay kunnen gebruiken om een groepsworkout of meditatie te starten met maximaal 32 vrienden via FaceTime. Het is eigenlijk heel gemakkelijk om te doen.

Uw Apple-apparaat moet de meest recente software-update hebben die beschikbaar is voor het besturingssysteem. Vanaf oktober 2021 is dat iOS 15.1 voor iPhone, iPadOS 15.1 voor iPad, watchOS 8.1 voor Apple Watch en tvOS 15.1 voor Apple TV. SharePlay en groepsworkouts waren pas beschikbaar in iOS 15.1.

Om een groepsworkout met vrienden te beginnen, moet je eerst met hen in een FaceTime-gesprek zijn op een iPhone of iPad. Als je andere mensen aan je FaceTime-gesprek wilt toevoegen - of het nu om audio of video gaat - veeg je omhoog, tik je op de knop Persoon toevoegen en vervolgens op de belknop om ze te bellen.

U kunt maximaal 32 personen in gesprek hebben. Ga hierheen voor meer informatie over het starten van een FaceTime-groepsgesprek .

Als je eenmaal in een FaceTime-gesprek zit, ga je naar de Fitness-app, kies je een Fitness+ workout of meditatievideo om te volgen, en je ziet je vrienden en familie op het scherm, evenals je eigen statistieken. Apple belooft dat de geselecteerde Fitness+-sessie voor elke deelnemer volledig synchroon wordt gestreamd. En wanneer iemand vooruit komt (op de voortgangsbalk van de Burn Bar) of zijn ringen sluit tijdens een sessie, krijgt iedereen in het gesprek een melding om het samen te vieren.

Opmerking: SharePlay werkt systeembreed op alle Apple-apparaten, inclusief Apple TV. Dat betekent dat je je training op het grote scherm kunt volgen terwijl je in contact blijft met vrienden via FaceTime op hun iPhones en iPads.

