Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens het Unleashed- evenement in oktober 2021 introduceerde Apple een goedkoper abonnement voor Apple Music.

Het nieuwe niveau, genaamd " Apple Music Voice Plan ", kost de helft van de prijs van een individueel Apple Music-abonnement - maar het biedt nog steeds toegang tot de volledige catalogus van 90 miljoen nummers van de muziekservice. Er zijn natuurlijk enkele kanttekeningen. Dit is wat u moet weten over Apple Music Voice Plan en of het het proberen waard is.

Simpel gezegd, met Apple Music Voice Plan heb je toegang tot alle Apple Music, maar je kunt dit alleen doen met spraakbesturing. Met andere woorden, je moet muziek afspelen via een Siri-apparaat, zoals een HomePod Mini, AirPods of een iPhone. Met een Apple Music Voice Plan-abonnement kun je Siri vragen om alles in de Apple Music-bibliotheek af te spelen, inclusief volledige albums, afzonderlijke nummers en afspeellijsten van Apple. Er is geen limiet aan de songkeuze of het aantal beschikbare skips.

Met een Apple Music Voice Plan kun je de Apple Music-app niet gebruiken om je luisterervaring handmatig te regelen, zoals bij een ander abonnementsniveau. Dat komt omdat de Apple Music-app een heel andere gebruikersinterface heeft, alleen voor gebruikers van Voice Plan. Het is gestript om alleen muzieksuggesties en uw recente luistergeschiedenis weer te geven. Er is ook een speciaal gedeelte waarin u leert hoe u met Apple Music kunt communiceren via Siri-spraakopdrachten.

Dus om het nieuwste nummer van Taylor Swift af te spelen, in plaats van in de Apple Music-app op je telefoon te duiken en deze te gebruiken, moet je Siri vragen ("Hey Siri, speel [x] van Taylor Swift"). Als je de Apple Music-app echt wilt gebruiken om je luisterervaring volledig te beheersen, moet je in plaats daarvan een individueel of gezinsabonnement nemen.

In deze VS kost Apple Music Voice Plan $ 4,99 per maand.

Apple Music kost gewoonlijk $ 9,99 per maand voor individuen of $ 14,99 per maand voor gezinnen. Een scherp geprijsd abonnement voor studenten is beschikbaar voor $ 4,99 per maand.

Ja, elke klant met zijn eigen Apple ID kan het Apple Music Voice Plan gratis 7 dagen proberen.

Het Apple Music Voice Plan is compatibel met elk Siri-apparaat dat Apple Music kan afspelen. Het werkt met de iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, AirPods en CarPlay. Hardware-integraties van derden, zoals Apple Music for Echo of Samsung Smart TVs, worden niet ondersteund.

Zoals we hierboven al zeiden, geeft het Apple Music Voice Plan volledige toegang tot de Apple Music-catalogus.

Je kunt Siri vragen om elk nummer in de bibliotheek of een van de beschikbare afspeellijsten of radiostations af te spelen. Apple breidt zelfs zijn thema-afspeellijsten uit, zodat je Siri kunt vragen "de afspeellijst voor het etentje af te spelen" om onmiddellijk te beginnen met het streamen van deuntjes. Er zijn tienduizenden afspeellijsten - waaronder honderden nieuwe afspeellijsten voor stemmingen en activiteiten, gepersonaliseerde mixen en genrezenders - waar je naar kunt luisteren met het Apple Music Voice Plan.

Apple zei dat de afspeellijsten zijn gemaakt door "redactionele experts" en dat ze alleen voor spraak zijn geoptimaliseerd. Vraag Siri om "iets chills te spelen" of "meer op deze manier te spelen". Je kunt zelfs specifieke afspeellijsten een naam geven, zoals New Music Daily, Rap Life, Todays Hits, Todays Country, A-List Pop, R&B Now en meer.

Je kunt je rechtstreeks aanmelden voor het Apple Music Voice Plan via de Apple Music-app of door Siri te vragen ("Hey Siri, start mijn proefversie van Apple Music Voice").

Apple zei dat het Apple Music Voice Plan later in 2021 beschikbaar zal zijn.

Het wordt gelanceerd in de VS, het VK, Australië, Oostenrijk, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Spanje en Taiwan.

Met het Voice-abonnement krijg je alleen toegang tot de Apple Music-catalogus voor een lagere prijs dan het individuele of gezinsabonnement. Het is bedoeld voor gewone luisteraars die Siri op een snelle en gemakkelijke manier muziek willen laten spelen - zonder te hoeven rommelen met de Apple Music-app of urenlang bezig te zijn met het samenstellen van afspeellijsten. Voor alle duidelijkheid: het is geen vergoeding om Siri muziek te laten spelen. Als je nummers van of op iTunes hebt, kun je die nog steeds afspelen met de Apple Music-app en ze bedienen met je stem, net als voorheen.

Dus, is het het proberen waard? Natuurlijk waarom niet? Als je zo onzeker bent, bekijk dan gewoon de gratis proefperiode van 7 dagen, en dan is er niets te verliezen.

Bekijk de uitgebreide gids van Pocket-lint over Apple Music voor meer informatie over hoe Cupertinos muziekstreamingservice kost en doorgaans werkt.