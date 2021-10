Apple introduceert Voice Plan om Apple Music betaalbaarder te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple introduceert een nieuw niveau in de prijzen van Apple Music , waardoor de prijs wordt verlaagd tot slechts $ 4,99 per maand. Dat is de helft van de prijs van het Individuele Plan, wat Apple Music een stuk goedkoper maakt.

Maar er is een addertje onder het gras - je moet het bedienen met je stem, vandaar de naam Voice Plan. Met dat nieuwe abonnement kan één gebruiker Siri op Apple-apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot Apple Music.

Ja, je moet Siri vragen om die muziek af te spelen, wat betekent dat het natuurlijker van toepassing is op mensen die spraak voor alles gebruiken - dus degenen die de HomePod mini gebruiken, zullen misschien merken dat dit het perfecte plan voor hen is.

Apple is niet de eerste die dit soort benadering hanteert - Amazon biedt een Echo Plan voor Amazon Music Unlimited dat $ 3,99 is - maar heeft opnieuw de beperking dat je alleen toegang krijgt tot alles op je Echo-apparaat.

Apple heeft het voordeel dat het Voice Plan van toepassing is op al je Apple-apparaten, maar of je alleen spraakbesturing wilt gebruiken, is een andere kwestie.

Om je te helpen het meeste uit Apple Music te halen, heeft Apple ook een nieuwe reeks afspeellijsten geïntroduceerd die met Siri kunnen worden bediend. Je kunt Siri gewoon vragen om muziek te plannen voor je etentje of training en je krijgt passende deuntjes.

Tenminste, voor degenen die alleen spraak gebruiken, hoef je dan niet om elk nummer te vragen waarnaar je wilt luisteren.

Apple Music Voice Plan is beschikbaar in Australië, Oostenrijk, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Spanje, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar er is geen vaste tijdlijn over wanneer u er toegang toe kunt krijgen.