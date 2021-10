Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen onder jullie die een abonnement hebben op Apple Music en liever jammen op deuntjes die van het grote scherm in je woonkamer komen, zullen misschien blij zijn te weten dat Sony mogelijk samenwerkt met Apple om de populaire muziekservice naar de PlayStation 5-console te brengen .

Een Reddit-gebruiker deelde onlangs in de Apple Music-subreddit dat ze de optie zagen om de Apple Music-app naar hun PS5 te downloaden. "Sinds wanneer was dit een ding????" vroegen ze in een bericht. "Ik heb een nieuw account gemaakt op mijn PS5 en zou mijn Spotify aansluiten, maar dan zie ik dit."

De gebruiker deelde ook een screenshot dat lijkt te bevestigen dat de app voor hen beschikbaar was om te downloaden. Toen de gebruiker echter daadwerkelijk de downloadoptie selecteerde, kregen ze een melding dat de app alleen "afspeelbaar" was op de PlayStation 4-console . Pocket-lint heeft niet kunnen testen of het bericht beschikbaar is in het VK, maar Eurogamer beweerde dat het het kon repliceren door hun PS5-regio in te stellen op de VS.

Misschien test Sony momenteel een Apple Music-app en komt deze binnenkort aan?

Houd er rekening mee dat Apple een Mac-evenement heeft gepland voor 18 oktober 2021, dus het kan een snelle aankondiging zijn met Sony voor de show. Om de actie voor jezelf te zien ontvouwen op de evenementdag, kun je hier afstemmen op de gids van Pocket-lint.