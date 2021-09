Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft vandaag de iWork-suite , die Pages, Keynote en Numbers bevat, geüpdatet met een handvol nieuwe functies die onder andere een zegen zouden moeten zijn voor de gemeenschap van werken op afstand.

Een van de grote nieuwe introducties is vooral de mogelijkheid om een live camerabeeld van de Keynote-presentator in de bovenhoek van het scherm te laten verschijnen, vergelijkbaar met hoe je jezelf ziet tijdens een FaceTime- of Zoom-oproep. Dit is bedoeld om de betrokkenheid te vergroten bij het op afstand maken van een presentatie met een groep mensen die voorheen alleen de vooraf gemaakte dias en het geluid van uw stem zouden zien.

Apple zegt dat je je videoframe kunt "restylen" met een variabele aan aanpasbare functies, maar hoe nuttig dat zal zijn, moet nog worden bepaald. De mogelijkheid om een live videofeed toe te voegen zou in ieder geval uitstekend moeten zijn voor de academische gemeenschap.

Wat Pages betreft, zegt Apple dat de app een meer geoptimaliseerde iOS-ervaring krijgt, waaronder het natuurlijk vergroten van tekst en afbeeldingen om het bekijken van documenten onderweg gemakkelijker dan ooit te maken.

In Numbers noemt Apple twee nieuwe belangrijke functies, draaitabellen en radargrafieken, die het bedrijf voor de eerste beschrijft als iets "gebruikers kunnen snel gegevens samenvatten, groeperen en herschikken om patronen en trends te identificeren en analyseren" - uitleggend dat "de resulterende draaitabel verschijnt in een duidelijke lay-out die het voor de gebruiker gemakkelijk maakt om te lezen en inzichten te krijgen”.

Wat radarkaarten betreft, beschrijft Apple ze als "een nieuw kaarttype dat het gemakkelijk maakt om meerdere variabelen visueel te vergelijken met overeenkomsten die worden weergegeven als overlappende gebieden, waardoor verschillen en uitschieters echt opvallen".

De update is vandaag voor de hele suite beschikbaar en je kunt het hele persbericht hier zelf lezen.

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 9 April 2021 Dit zijn absoluut de beste iPhone-apps die momenteel beschikbaar zijn, van productiviteits-apps tot apps voor reizen, lezen, naar muziek luisteren en