Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een Amerikaanse rechter heeft een verbod uitgevaardigd in de Epic vs Apple-zaak, waarbij de Cupertino-gigant wordt bevolen om app-ontwikkelaars de mogelijkheid te geven om alternatieve betalingen te doen, anders dan via Apple zelf.

Onderdeel van de Epic vs Apple-zaak, stelt het bevel dat Apple "permanent wordt weerhouden en wordt opgelegd om ontwikkelaars te verbieden om in hun apps en hun metadataknoppen, externe links of andere oproepen tot actie op te nemen die klanten naar aankoopmechanismen leiden". In principe kan Apple ontwikkelaars niet langer dwingen om alleen in-app-aankopen aan te bieden via Apples eigen geldsysteem. Ze zullen de vergoeding die Apple per aankoop betaalt effectief kunnen omzeilen (doorgaans rond de 30 procent).

Dit was het belangrijkste argument in de Epic-zaak, waarbij de Fortnite-studio werd gewaarschuwd en vervolgens werd verbannen voor het aanbieden van kortingen aan fans als ze in-game valuta kochten buiten de iOS-app.

Het hele oordeel is hier te zien , zoals gepost door The Verge . Het kan ook een aanzienlijke impact hebben op Google, dat momenteel ook verwikkeld is in zijn eigen rechtszaak met Epic Games. Ook dat gaat over het aanbieden van alternatieve betaalmethoden en links binnen apps.

Interessant is dat uit de uitspraak ook blijkt dat 70 procent van de inkomsten uit de app store afkomstig is van games, dus als noch Apple noch Google zoveel kunnen verdienen aan de in-app-aankopen, vragen we ons af of er significante veranderingen zullen zijn in de manier waarop het bepaalde apps naar binnen duwt. toekomst.

Op dat vlak zal de tijd het leren. Voor nu zou dit de eerste belangrijke stap kunnen zijn om Fortnite weer op een iPhone en iPad te krijgen. Houd je adem in de tussentijd echter niet in.