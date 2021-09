Een rijbewijs of staats-ID toevoegen aan Apple Wallet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft onlangs de mogelijkheid aangekondigd om een Amerikaans rijbewijs of staatsidentificatiekaart toe te voegen aan uw virtuele Apple Wallet, en hoewel in eerste instantie slechts acht staten de digitalisering van documenten ondersteunen, belooft Apple dat er binnenkort meer zullen volgen.

Als u wilt weten hoe u uw rijbewijs of staats-ID aan uw Apple Wallet kunt toevoegen, volg dan mee.

Het toevoegen van een rijbewijs aan Apple Wallet lijkt sterk op het toevoegen van een creditcard of betaalpas, maar met een paar extra veiligheidsmaatregelen. Tik om te beginnen op het +-pictogram in de rechterbovenhoek van de Apple Wallet-app en selecteer vervolgens de optie rijbewijs of staats-ID .

U moet dan een duidelijke fotoscan maken van zowel de voor- als achterkant van uw licentie voordat u wordt gevraagd een selfie te maken voor staatsverificatiedoeleinden. Zowel Apple als de lokale overheid willen ervoor zorgen dat iemand niet zomaar twee snelle fotos van je licentie kan stelen en een serieus snelle identiteitsdief kan plegen.

Om te voorkomen dat bedriegers de identificatie van iemand anders aan hun portemonnee toevoegen, wordt u vervolgens gevraagd om "tijdens het installatieproces een reeks gezichts- en hoofdbewegingen uit te voeren".

Hoewel we het proces van het toevoegen van een rijbewijs aan Apple Wallet hier helaas nog niet zelf hebben kunnen testen, kunnen we ons alleen maar voorstellen dat het vergelijkbaar zal werken met andere in-app-authenticatiesystemen zoals Tinder, waarvoor je een reeks moet nemen van selfies met specifieke hoofd- en handoriëntaties om te bewijzen dat jij het echt bent aan de andere kant.

Tinders verificatiesysteem, een procedure die waarschijnlijk vergelijkbaar is met de status-ID-verificatiemethode die vereist is om uw rijbewijs aan Apple Wallet toe te voegen.

Apple zegt dat na het indienen van de juiste ID-scans en selfies, de uitgevende staat de identiteit van de gebruiker zal verifiëren en de legitimiteit van het digitaliseringsverzoek zal bevestigen vóór goedkeuring, wat enkele dagen kan duren.

Er is nog geen woord over hoe de lokale politiediensten precies zullen omgaan met de rijbewijzen van Apple Wallet, dus bewaar in de tussentijd uw fysieke kaart te allen tijde in uw echte portemonnee. Bij het reizen door geselecteerde luchthavens hoopt Apple echter dat het een ander verhaal zal zijn, aangezien het bedrijf al TSA-ondersteuning voor de functie heeft aangekondigd op luchthavens in de hele Verenigde Staten - hoewel op dit moment niet bekend is welke luchthavens dit specifiek ondersteunen.

Het lijkt erop dat het antwoord eigenlijk ja is.

Apple-aanhangers die luchthavens selecteren, hebben al speciale beveiligingslijnen met gespecialiseerde lezers die een Apple Watch- of iPhone-ID kunnen verwerken, en benadrukken sterk de veiligheid van de methode, waarbij ze erop staan dat "gebruikers hun apparaat niet hoeven te ontgrendelen, tonen of overhandigen om te presenteren hun identiteitsbewijs".

Om uw ID op een luchthaven te scannen om door TSA te komen, hoeft u alleen maar uw Apple Wallet te openen, uw rijbewijs te selecteren en vervolgens Face ID, Touch ID of uw toegangscode te gebruiken om de geldigheid van de ID te verifiëren.

Op dit moment ondersteunen slechts acht staten de functie. Die staten zijn:

Arizona

Connecticut

Georgië

Iowa

Kentucky

Maryland

Oklahoma

Utah

Als u geïnteresseerd bent om meer te leren over Apple Pay en door de vereniging, Apple Wallet, lees onze volledige uitlegger hier .