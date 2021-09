iOS-snelkoppelingen gebruiken om een aangepaste RSS-lezer te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Shortcuts- app op iOS is een van de krachtigste maar verwaarloosde tools die tegenwoordig op elke iPhone of iPad beschikbaar is. Echter, alleen omdat het onopgemerkt is gebleven door de overgrote meerderheid van de gebruikers, wil nog niet zeggen dat je de krachtige mogelijkheden ervan moet laten voorbijgaan.

RSS-lezers lijken misschien een echo uit het verleden, maar ze kunnen nog steeds dienen als een krachtig hulpmiddel om koppen te lezen zonder te hoeven omgaan met alle andere pluisjes die je tegenkomt bij het browsen op sociale media om in plaats daarvan je informatie te krijgen.

Als je gemakkelijk de laatste koppen van je favoriete nieuwsbronnen wilt zien met slechts een tik op een pictogram of gewoon een snelle oproep door Siri, volg dan mee.

Open de Shortcuts- app op je iPhone of iPad. Tik op het +-pictogram bovenaan om een nieuwe snelkoppeling te maken . Zoek en selecteer in de zoekbalk de actie Kiezen uit menu.

Zodra u bij deze stap bent, krijgt u standaard twee itemregels - het aantal items dat u kiest, is het aantal nieuwsfeeds waaruit u bronnen gaat halen, dus als u vier favoriete websites in gedachten heeft, zorg ervoor dat u in totaal vier items toevoegt.

Zorg er daarna voor dat u alle items hernoemt naar de namen van de nieuwsuitzendingen die u gaat gebruiken, zodat u ze gemakkelijk kunt identificeren wanneer de snelkoppeling actief is.

Voeg vervolgens de URL-actie toe onder elk van de items die we in de vorige stap hebben toegevoegd. In dit URL-vak moet u de RSS-feedlinks voor de bijbehorende websites plakken. Als u niet zeker weet waar u specifieke RSS-informatie van nieuwsuitzendingen kunt vinden, is Feedspot een eenvoudig te gebruiken website die u gemakkelijk helpt de RSS-link te vinden die u nodig heeft om deze snelkoppeling te laten werken.

Voeg nu aan het einde van uw snelkoppeling de actie Items ophalen uit RSS-feed toe. Standaard is het ingesteld om 10 koppen van elk verkooppunt te halen, maar als je dat aantal wilt aanpassen, is dit je kans.

Om dat te volgen, voegt u de actie Artikelen filteren van Safari toe en (vermoedelijk) wilt u de instelling Sorteren op instellen op Gepubliceerde datum en vervolgens de optie Bestellen op Laatste eerst . Dit zorgt ervoor dat u eerst recent nieuws te zien krijgt en niet de verhalen uit 2010.

Eindelijk ben je klaar om nu de laatste hand te leggen.

Sluit deze snelkoppeling door de actie Kies uit lijst toe te voegen en voltooi het allemaal met een eenvoudige trigger voor Open URLs.

En dat is het! Uw eigen aangepaste RSS-feedlezer zonder ongerechtvaardigde babyfotos of vreemd opdringerige advertenties.

Als u liever niet zelf hoeft te bouwen, maar deze snelkoppeling liever met één tik rechtstreeks op uw iPhone of iPad wilt toevoegen, klik dan hier . Zodra het op uw apparaat staat, kunt u het hierboven gemaakte sjabloon eenvoudig aanpassen met al uw persoonlijke nieuwsvoorkeuren.

De informatie voor al onze RSS-feeds op Pocket-lint is hier beschikbaar.

Om een overzicht te lezen van wat de iOS Shortcuts-app precies is en hoe je deze voor nog meer functies kunt gebruiken, bekijk je onze uitleg door hier te tikken .