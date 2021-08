Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de klassieke muziekstreamingservice Primephonic overgenomen , die in 2018 werd gelanceerd als een speciale optie voor puristen van wereldmuziek uit het verleden om afspeellijsten te vinden en samen te stellen in een app die specifiek is afgestemd op het genre.

Nu, slechts drie jaar na de lancering, stopt Apple de dienst op 7 september in een deal voor een niet nader genoemd bedrag. Het bedrijf uit Cupertino is echter van plan de app volgend jaar opnieuw te lanceren met dezelfde interface waar de over het algemeen oudere gebruikers waarschijnlijk al aan gewend zijn geraakt.

In een blogpost op de Primephonic- website schrijft het bedrijf:

We werken aan een geweldige nieuwe klassieke muziekervaring van Apple voor begin volgend jaar, maar helaas wordt de Primephonic-service vanaf 7 september offline gehaald. Tot die tijd kunt u deze gratis blijven gebruiken. Controleer uw e-mail voor meer informatie over uw gratis proefperiode van 6 maanden op Apple Music, uw terugbetaling en meer.

Blijkbaar zullen Apple Music-abonnees een teken van upgrades van de klassieke muziekluisterervaring op het platform zien, maar voor gebruikers die op zoek zijn naar de originele speciale Primephonic-ervaring zonder popmuziekadvertenties en UI-rommel, zullen gebruikers moeten wachten tot "begin volgend jaar ”.

