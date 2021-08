Apple stemt in met wijzigingen in App Store, waardoor ontwikkelaars extern kunnen communiceren over betaalmethoden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples eerder klemvaste greep op hoe betalingen werken voor apps die zijn gedownload via de App Store, kan iets losser worden - en het gebeurt op een manier die niets te maken heeft met de voortdurende strijd met Epic Games.

De laatste wijziging komt in plaats daarvan als gevolg van druk van kleinere ontwikkelaars in de vorm van een class action-rechtszaak.

Het betekent dat ontwikkelaars hun gebruikers nu extern kunnen e-mailen om hen te informeren dat ze zich kunnen abonneren op of betalen voor diensten en extras via andere middelen dan het betalingssysteem van iOS, waardoor ontwikkelaars mogelijk de vergoedingen van Apple kunnen omzeilen.

Apple heeft bevestigd dat dit strikt beperkt is tot externe communicatie, dus je krijgt geen pushmeldingen om je bijvoorbeeld te laten weten hoe je een goedkopere deal kunt krijgen, maar het kan zijn dat je in de nabije toekomst e-mails krijgt als je een grote app-abonnee.

Evenzo kunt u apps gaan zien met de optie om uw e-mailadres in te voeren, zodat de ontwikkelaars u kunnen informeren over goedkopere prijzen of eenvoudigweg betalingen die hen direct meer geld opleveren.

Het zal fascinerend zijn om te zien of dit aangeeft dat Apple accepteert dat het meer open zal zijn als het om betalingen gaat, maar we zullen daar waarschijnlijk veel meer over leren wanneer het pak met Epic Games uiteindelijk ten einde loopt.