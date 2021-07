U kunt nu uw NHS COVID-pas toevoegen aan Apple Wallet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De NHS-app is bijgewerkt op Apple-apparaten, zodat degenen in Engeland nu je NHS COVID-pas kunnen toevoegen aan Apple Wallet. De zogenaamde vaccinpaspoorten zijn controversieel gebleken, maar het lijkt erop dat ze blijvend zijn.

De overheid kan niet voorkomen dat bedrijven een pasje vragen om toegang te krijgen tot hun panden, dus het lijkt erop dat het gebruik van de pas makkelijker wordt.

De update van de app is eigenlijk geen volledig nieuwe versie van de app in de Apple App Store, maar sommige interne paginas van de app zijn in plaats daarvan bijgewerkt.

Net als bij de QR-code in de NHS-app zelf en de pdf-versie die je kunt verkrijgen, is de pas een maand houdbaar, waarna je hem in de NHS-app moet vernieuwen.

Koop de uitstekende Ivacy VPN voor minder met deze geweldige kerstdeal Door Pocket-lint International Promotion · 29 juli 2021

Houd er rekening mee dat de pas in de hoofd NHS-app staat in plaats van de NHS COVID-19-app die blootstellingsmeldingen mogelijk maakt (die gebruikmaakt van de contacttraceertechnologie van Apple en Google ). Als je nog geen toegang hebt tot een NHS COVID-pas, heb je om te beginnen dubbele vaccinatie nodig. Dan moet u ervoor zorgen dat de NHS-app voor u is ingesteld.

In wezen moet je bewijzen wie je bent met een video en je NHS-nummer verstrekken. Dan worden uw gezondheidsgegevens gesynchroniseerd en wordt uw vaccinatiestatus bijgewerkt als het meer dan vijf dagen na uw tweede dosis is (deze kan eerder worden weergegeven).

Er is ook een wijziging in de formulering van de manier waarop de binnenlandse versie van de NHS Covid Pass wordt gepresenteerd in de app - er staat nu "mogelijk moet je je NHS COVID Pass laten zien op plaatsen die ervoor hebben gekozen om de service te gebruiken".