Het lijkt erop dat Apple terug roeit op zijn grote Safari-redesign

(Pocket-lint) - Apple debuteerde een herontwerp van zijn Safari-browser tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie in juni.

De wijzigingen waren onmiddellijk controversieel, waarbij vooral de iOS-versie enige consternatie veroorzaakte omdat een nieuwe adresbalk onderaan het scherm ervoor zorgde dat sommige websites bijna onbruikbaar werden.

Op macOS en IPadOS heeft Apple de tabbladen compacter gemaakt door ze bovenaan het scherm te verdringen, wat je hier kunt zien.

Het lijkt er nu op dat feedback hierover voor een verandering van hart heeft gezorgd, aangezien in iPadOS en op macOS de nieuwe look nu optioneel is (zie hoofdfoto hierboven).

In de instellingen van Safari kun je nu de Compact Tab Bar als optie inschakelen.

Dit zijn natuurlijk de redenen waarom bètatests de moeite waard zijn. Het lijkt er echter op dat de adresbalk op iOS onder aan het scherm blijft, aangezien Apple er wijzigingen in heeft aangebracht, zoals het plaatsen van de deelknop naast de adresbalk in plaats van in een pop-up. De herlaadknop staat ook naast de URL. Een lange druk op de adresbalk toont nu bladwijzers.

De nieuwe balk vereist absoluut een mentaliteitsverandering van de gebruiker, dus het zal interessant zijn om te zien hoe het werkt als het in september/oktober in handen van meer gebruikers komt wanneer de nieuwe software-updates worden uitgebracht. Zoals je in het voorbeeld hier kunt zien, is het in strijd met sommige site-elementen die je op veel mobiele websites ziet, zoals de advertentie.

