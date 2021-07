Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft verschillende apparaten verwijderd uit de Apple Music Spatial Audio met Dolby Atmos- compatibiliteitslijst.

De iPhone XR, iPad mini 5, iPad Air 3 en iPads van de 6e tot 8e generatie worden niet langer vermeld als zijnde in staat om ruimtelijke audio met Dolby Atmos af te spelen via hun ingebouwde luidsprekers.

Dat betekent dat je dit alleen kunt doen als je een iPhone XS of hoger (niet iPhone SE), iPad Pro 12,9-inch 3e generatie of nieuwer, iPad Pro 11-inch of iPad Air 4e generatie hebt.

Waarom de anderen oorspronkelijk op de lijst stonden, weten we niet. Als je echter een van die apparaten bezit, mis je sowieso niet veel.

Dolby Atmos-mixen zijn ontworpen voor meerkanaalsopstellingen of, als er geen beschikbaar zijn, koptelefoons die een goede poging doen om de ervaring te virtualiseren - zoals Apple s eigen AirPods, AirPods Pro, AirPods Max en bepaalde Beats-koptelefoons. Het is niet ontworpen om het beste te worden afgespeeld via kleine stereoluidsprekers.

Je krijgt misschien een lichte prestatieverbetering op ondersteunde apparaten, maar het zal zo klein zijn dat je net zo goed een standaard stereomix kunt spelen.

Grappig genoeg, terwijl de ondersteuningspaginas van Apple bepaalde oudere apparaten van het eigen merk hebben verwijderd, heeft het Android toegevoegd - met lossless en Spatial Audio met Dolby Atmos nu beschikbaar op het rivaliserende besturingssysteem .

