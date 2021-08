Is Apple Music het waard? Apples streamingdienst verkend

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Muziekstreaming is nu slechts een deel van het meubilair - we zijn er allemaal zo aan gewend om op onze telefoon te kunnen springen en wat deuntjes op te zetten dat we het als vanzelfsprekend beschouwen.

Dat gezegd hebbende, kan het net zo moeilijk zijn om te weten welke streamingdienst de beste optie voor u is. Er zijn er nu immers zoveel op de markt. Als je echter een iPhone-gebruiker bent, is Apple Music een beetje een no-brainer - ontdek hier wat de service zo indrukwekkend maakt. Maar voordat je dat doet, slaap niet over het feit dat je nu een proefperiode van drie maanden helemaal gratis kunt krijgen!

Apple Music - Gratis proefperiode van drie maanden Apple Music heeft een geweldige proefperiode van drie maanden waarmee je de bibliotheek en functies echt kunt verkennen zonder te hoeven betalen. Aanbieding bekijken

Ongelooflijke geluidskwaliteit

Apple heeft het spel onlangs naar een hoger niveau getild toen het niet alleen aankondigde dat Apple Music lossless audio zou krijgen, maar ook dat de nieuwe kwaliteit zonder extra kosten voor zijn abonnees zou komen.

Dit betekent dat als je luistert op een hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, je delen van je favoriete nummers zult horen die je eerder niet kon uitkiezen, en details opmerkt die voorheen moeilijk te onderscheiden waren. Er is veel hype achter verliesloze audio, en niet voor niets - het is een behoorlijk grote upgrade als je er toegang toe hebt.

Het feit dat Apple Music het je standaard geeft, is een grote voorsprong op sommige van zijn concurrenten, waarvan er vele extra in rekening brengen voor het voorrecht.

Het Apple-ecosysteem

Laten we duidelijk zijn: als je een Android-telefoongebruiker bent, is Apple Music nog steeds een geweldige optie, met exact dezelfde geweldige bibliotheek en uitstekende prijzen.

Als je echter helemaal in het Apple-ecosysteem van producten zit, wordt het echt iets dat nog specialer is. Schakelen tussen een iPhone, Mac, Apple Watch of iPad is al naadloos en indrukwekkend, maar als je muziek bij elke stap met je meegaat, wordt het nog beter. Je nummers downloaden naar een Apple Watch zodat je ermee kunt rennen, of je iPhone op een HomePod mini tikken om het afspelen over te zetten naar je luidspreker - er zijn talloze manieren waarop het gewoon prachtig werkt.

Een enorme bibliotheek

Natuurlijk is een deel van wat Apple Music zo geweldig maakt een beetje meer voor de hand liggend: de enorme bibliotheek met nummers, artiesten, albums en afspeellijsten waar het een beroep op moet doen, met in totaal meer dan 75 miljoen nummers en er worden er steeds meer toegevoegd.

Het betekent dat je er vrijwel zeker je favoriete artiesten zult vinden met volledige discografieën, maar ook dat het doodeenvoudig is om nieuwe talenten en verborgen juweeltjes te ontdekken. Dit wordt nog aangenamer als een proces door de briljante Apple-radiostations, waaronder de fantastische Music 1, waarmee u de hele werkdag door zult huppelen.

Grote waarde

Natuurlijk, een groot deel van het oordeel als het gaat om het kiezen van een abonnementsservice, is uitzoeken wat de beste waarde voor u vertegenwoordigt.

Apple heeft het op dit gebied ook heel goed gedaan, gelukkig. Ten eerste kun je een volledig gratis proefperiode van drie maanden krijgen om het voor een behoorlijk lange periode uit te proberen om erachter te komen of het geschikt voor je is.

Als dat eenmaal is gebeurd, is de prijsstelling echter leuk en gemakkelijk. Een individueel abonnement kost £ 9,99 of $ 9,99 per maand , terwijl een gezinsabonnement, voor maximaal zes personen, £ 14,99 of $ 14,99 per maand kost. Ten slotte kunnen studenten een solo-abonnement krijgen voor slechts £ 4,99 of $ 4,99. Dit is een uitstekende prijs, maar als je het kunt bundelen in een Apple One-abonnement om toegang te krijgen tot Apple News, Apple TV+ en meer, wordt het nog aantrekkelijker.